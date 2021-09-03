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【打劫的士】大圍的士司機遭持刀行劫　30歲女疑犯落網

社會 16:07 2021/09/03

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大圍的士司機遭持刀行劫，女疑犯昨日落網。（黃傑偉攝）

警方昨日(2日)晚上7時38分，在沙田顯耀邨拘捕一名30歲女子，涉嫌一宗在9月2日凌晨時分打劫的士案。

警方接報於9月2日凌晨約5時，一名的士司機接載一名女子由沙田往尖沙咀，當到達目的地，女子以找朋友為由要求的士司機等候。其後，女子原車返回沙田，到達沙田後，有人以利刀箍頸劫去的士司機500元現金及其手提電話逃去。警方沙田刑事調查隊第5隊接報調查，經深入調查後鎖定一名目標女子，並展開埋伏行動，於同日晚上7時38分，警方於沙田大圍顯耀邨拘捕1名姓鍾30歲女子，被捕人報稱無業，因手頭拮据挺而走險犯案。

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沙田警區刑事調查隊第5隊主管林雅思督察指，打劫罪屬嚴重罪行，一經定罪可被判終生監禁，呼籲市民切勿以身試法，林亦呼籲市民如不幸遇上劫案，要保持冷靜留意疑犯特徵盡快報警，而的士司機應該安裝行車記錄儀以保障自身安全。

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記者：黃傑偉

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