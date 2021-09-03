【議事規則】立法會內委會通過最新修訂建議　今後議員默哀須獲主席批准

▲ 內委會通過《議事規則》及《內務守則》第三批擬議修訂。（陳葆琳攝）

立法會內務委員會今日通過《議事規則》及《內務守則》第三批擬議修訂，其中包括議員在立法會會議上進行默哀的安排，將即時生效。

最新修訂建議，議員如擬在某次立法會會議上提出進行默哀，須在該次會議前先取得立法會主席批准，以及默哀只可在立法會會議開始時進行。

另外，修訂亦建議不再強制規定除立法會主席以外的全體議員均須擔任財委會和內委會的委員，議員可自行選擇是否加入財委會或內委會。鑒於財委會和內委會在履行立法會職能方面的重要性，兩個委員會應各由不少於50名委員組成，其中包括主席在內。

由第七屆立法會開始，委員會正副主席的所有提名均須在指明限期前以電子方式提交。如主席一職沒有任何有效提名，委員中排名最先者須當作當選為主席。如主席一職只有一項有效提名，該名獲提名的委員須當作當選為主席。

此外，據經修改的《基本法》附件二第7條，個別議員提出的議案、法案或其修正案均須分別獲經選委會選舉產生的議員、經功能界別選舉和經地方選區直接選舉產生出席會議議員各過半數票，方為通過。

全部修訂均獲內委會通過，有關默哀的建議及新條文即時生效。議事規則委員會主席謝偉俊將於立法會會議上動議一項決議案，修訂其他建議的相關條文。若決議案獲得通過，所有修訂將於第七屆立法會開始實施。

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記者：陳葆琳