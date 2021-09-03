【國家航天】太空人生活須鍛鍊身體力量　即場示範太空踩單車機

▲ 太空人即場示範太空踩單車機。

中聯辦聯同香港特區政府今日舉辦「仰望星空話天宮」活動，邀請正在太空「天和核心艙」的中國太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波，與本港學生遙距對話。聶海勝即場示範在太空踩單車機。

有中學生問及在太空如何鍛煉身體，聶海勝指，太空人在太空必須鍛煉身體，否則會出現肌肉萎縮，時間一長會影響身體健康，返回地球或會出現暈眩、下肢無力，腿發軟等情況。聶海勝並介紹利用太空單車機鍛煉，只要利用支撐工具及單車機的鎖鞋功能，便可運動，稱可以提高肌肉力量及心肺功能等。

就讀東華三院邱子田紀念中學的陳柏濠同學指，聽完太空人分享太空生活感到十分有趣，得知要完成200多項訓練才能正式成為太空人感驚訝，形容是要「過五關斬六將」。他對於太空艙內的儀式感好奇，特別是「章魚型頭盔」測量身體狀況，未來到大學希望入讀物理科，協助航天事業科研發展。

▲ 陳柏濠同學。

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記者：蘇文軒