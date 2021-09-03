  • 33°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 17:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國家航天】太空人生活須鍛鍊身體力量　即場示範太空踩單車機

社會 16:27 2021/09/03

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

太空人即場示範太空踩單車機。

中聯辦聯同香港特區政府今日舉辦「仰望星空話天宮」活動，邀請正在太空「天和核心艙」的中國太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波，與本港學生遙距對話。聶海勝即場示範在太空踩單車機。

有中學生問及在太空如何鍛煉身體，聶海勝指，太空人在太空必須鍛煉身體，否則會出現肌肉萎縮，時間一長會影響身體健康，返回地球或會出現暈眩、下肢無力，腿發軟等情況。聶海勝並介紹利用太空單車機鍛煉，只要利用支撐工具及單車機的鎖鞋功能，便可運動，稱可以提高肌肉力量及心肺功能等。

就讀東華三院邱子田紀念中學的陳柏濠同學指，聽完太空人分享太空生活感到十分有趣，得知要完成200多項訓練才能正式成為太空人感驚訝，形容是要「過五關斬六將」。他對於太空艙內的儀式感好奇，特別是「章魚型頭盔」測量身體狀況，未來到大學希望入讀物理科，協助航天事業科研發展。

陳柏濠同學。

同場加映，小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【國家航天】中國「天宮」太空人與香港學生連線對話　譚鐵牛：展現國家關愛
今日 14:26
【國家航天】中國「天宮」太空人與香港學生連線對話　譚鐵牛：展現國家關愛
【神舟十二號】3名航天員明與本港青年連線對話　帶學生直搫天宮空間站內部情況
11:03 2021/09/02
【神舟十二號】3名航天員明與本港青年連線對話　帶學生直搫天宮空間站內部情況
【變種病毒】世衞列「Mu」變種病毒作「值得注意的變種」　港至今錄2宗或削疫苗功效
今日 15:34
【變種病毒】世衞列「Mu」變種病毒作「值得注意的變種」　港至今錄2宗或削疫苗功效

你可能感興趣

【國家航天】中國「天宮」太空人與香港學生連線對話　譚鐵牛：展現國家關愛
今日 14:26
【國家航天】中國「天宮」太空人與香港學生連線對話　譚鐵牛：展現國家關愛
【神舟十二號】3名航天員明與本港青年連線對話　帶學生直搫天宮空間站內部情況
11:03 2021/09/02
【神舟十二號】3名航天員明與本港青年連線對話　帶學生直搫天宮空間站內部情況
【變種病毒】世衞列「Mu」變種病毒作「值得注意的變種」　港至今錄2宗或削疫苗功效
今日 15:34
【變種病毒】世衞列「Mu」變種病毒作「值得注意的變種」　港至今錄2宗或削疫苗功效
太空人 東華三院邱子田紀念中學 中聯辦 香港 中學 中國

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
18:07 2021/09/02
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利
今日 10:04
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利