【超市大搜查】6款人造色素或影響兒童專注力　 30款不含致過度活躍色素朱古力

朱古力是小朋友至愛，不過家長都要留意當中可能含邪惡色素，涉取過多會影響小朋友的專注力。TOPick近日檢視市面上過百款糖果，據標籤所示，當中有30款朱古力不含邪惡色素，供各位家長參考。

根據食安中心資料顯示，有英國研究指出，某些食用人工色素對兒童的行為和專注力有不良影響。以下為6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃FCF（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

TOPick是次檢視市面122款糖果，當中104款不含邪惡色素，包括30款朱古力。

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TOPick是次搜查超市最常見的朱古力，發現部分朱古力加入了一種或多種邪惡色素，包括M&M'S朱古力。

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營養師︰不排除人造色素導致ADHD

台灣消費者文教基金會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童，造成專注力不足和過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC，在挪威等歐洲國家已被禁用。而麗春紅4R亦在美國被禁用。在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

食安中心建議，消費者可查看預先包裝食物上的標籤，尤其是配料表，避免選擇含某些食物添加劑，包括食用色素的食物。

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）早前接受TOPick訪問時指出，對於進食人造色素會否導致過度活躍症（ADHD）的說法，至今仍未有一致定論，只能說不排除其因果關係。孩子患ADHD的成因眾多，例如遺傳、社交環境及早產等。她指出有確診ADHD的兒童，對食物敏感機會較高，故需要控制進食人造色素，以減少ADHD的行為。

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責任編輯︰黃存新