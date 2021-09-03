【變種病毒】本港至今錄3宗Mu變種病毒個案　涉於哥倫比亞及美國返港

▲ 本港至今錄3宗Mu變種病毒個案，涉於哥倫比亞及美國返港。

全球變種新冠病毒肆虐，世衞日前更新新冠病毒「值得注意的變種」(VOI)，將今年初於哥倫比亞發現的「B.1.621」列入「值得注意的變種」，並命名為「Mu」，並指有關變種病毒株可致免疫逃逸情況，亦會減低恢復血漿及新冠疫苗中和抗體能力。詳情請見【下一頁】

衞生防護中心回覆稱，本港截至今日(3日)，已錄得3宗於「Mu」變異病毒株（即B.1.621）的個案：

第11,867宗：19歲男子，6月6日發病，6月8日確診，於6月6日從哥倫比亞抵港

第11,868宗：22歲女子，無病徵，6月8日確診，於6月6日從哥倫比亞抵港

第11,976宗：26歲女子，無病徵，7月24日確診，7月20日由美國抵港，入住灣仔港島英迪格酒店

港大感染及傳染病中心總監何栢良指，暫時未知Mu變種病毒是否具更強傳染力，而根據基因圖譜分析，Mu變種病毒株的S蛋白內出現最少9處轉變，包括N501Y及E484K突變，參考其他變種病毒，如相關位置出現突變，肯定會影響疫苗產生的中和抗體水平。

同場加映，小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

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記者：陳正怡