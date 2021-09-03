【潮流單品】TUMI X Missoni合推限量女裝精選系列 設計融匯時尚與功能彰顯女生獨特個性

▲ • 全系列揀選了Missoni標誌性鋸齒型圖案，獨特的紋理設計配搭鐵鏽色調。(圖片由TUMI提供)

TUMI與意大利時尚品牌Missoni合作推出限量女裝精選系列，悉心打造一系列手袋、旅行箱及旅遊配件，為極具潮流觸覺的時尚女性帶來設計與耐用兼備的奢華單品。

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Missoni與TUMI團隊多次來回意大利和紐約兩地，以尋找兩大品牌最完美的設計組合，同時發掘最能切合TUMI長期熱賣的Voyageur女裝系列的設計。TUMI揀選了Missoni標誌性鋸齒型圖案，獨特的紋理設計配搭鐵鏽色調，為Voyageur系列帶來另一番視覺玩味。

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TUMI Missoni限量女裝精選系列共有7件單品：國際四輪可擴展手提旅行箱採用品牌最耐用、最輕巧的旅行箱Tegra Lite®系列同級的Tegris®物料製成，旅行箱內置USB電源接口；金色漆邊配襯Missoni經典色調，突顯旅行箱整體的優雅氣質。

限量女裝精選系列特意為多款Voyageur受歡迎設計推出升級版—Anna單肩背囊、Carson背囊及Just In Case® 可折疊手提袋均換上奢華時尚的印花圖案；各個袋款均以輕身尼龍物料製成，而且收納空間寬敞有序，非常適合遠行或日常出門使用。

各式TUMI旅行配件包括TUMI Accents個人化點綴組合及行李吊牌披上Missoni鮮艷的鋸齒型圖案，而TUMI旅行配件在旋轉行李帶上只要憑著時尚特色便能瞬間認出，而Basel Triangle小型拉鍊小物袋集合多項功能以及便利性於一身，絕對是出門必備之物。

TUMI Missoni限量女裝精選系列將於指定TUMI專門店、Missoni專門店及官網發售。

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TUMI香港專門店：

中環香港國際金融中心商場2樓2010店、金鐘道88號太古廣場142號店、香港銅鑼灣時代廣場 405 號舖、尖沙咀海港城3樓323B店、尖沙咀柯士甸道西1號圓方2樓2127號舖、香港國際機場一號客運大樓東翼6樓6E154A號舖

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責任編輯：張懿慧