  • 33°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 17:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【選委會選舉】狄志遠：議會有多元聲音更有效監察政府　倡非建制派參選立會取10席

政治 16:48 2021/09/03

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

新思維表示，該黨至少有3至4人正積極準備，參選今年12月舉行立法會換屆選舉。（胡偉明攝）

今屆選委會選舉參選人中，僅有兩名非建制派人士成功入閘。新思維主席狄志遠認為，今次選舉安全系數太高，形容未能反映多元聲音，擔心若立法會選舉出現同樣情況，將不利於本港社會發展。

狄志遠形容，今次選委會選舉有不同聲音，但認為不存在多元聲音。他表示，香港需要多元聲音，而中央亦認為議會要有多元聲音，才能更有效監察政府施政，強調「多元聲音」在政治和社會上均有需要，故並不應是「門面」或「得個講字」。

對於今次選委會40個分組界別中，只有13個需要舉行選舉，狄志遠認為今屆選舉競爭低，又指若有太多當然委員或經自動當選取得席位，選委會認受性會被質疑。

他又指出，今次選舉入閘門檻模糊，或會令部分處於界線邊緣人士卻步，對營造開放、公平和公正的選舉不理想，建議當局應清楚交代遊戲規則，例如資審會應透過事例，就審查準則多作說明等。

此外，立法會換屆選舉將於今年12月舉行，新思維至少有3至4人正積極準備參選。狄志遠又再次呼籲其他非建制派參選，指要在議會內取得話語空間，又透露早前曾與部分非建制派人士接觸，期望該陣營能夠取得10席。不過，狄志遠同時指出，非建制派要務實、理性和溝通，強調目前的議會不再存在，以拉布等形式抗爭的空間。

在新制度下，立法會參選人必須在選委會5個界別中均取得提名。狄志遠表示，擔心非建制派取得提名票上有困難，形容選委大多是建制派內相當有份量的人，形容猜不透他們會如何看待「另類聲音」。

狄志遠正參選選委會社會福利界，該界別共有23人參選，其餘參選人分別是黃萬成、朱麗玲、葉振都、鄭國輝、夏中建、劉婉儀、黃一峰、葉嘉威、李漢祥、陳晴、楊羅觀翠、文孔義、余秀珠、郁德芬、關鋭煊、周賢明、梁佩如、吳兆文、馬麗莊、程志剛、陳麗雲及陳文宜。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

相關文章

【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
20:31 2021/08/26
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
與新思維協調立法會參選名選？　民主思路：全屬虛構
21:22 2016/07/05
與新思維協調立法會參選名選？　民主思路：全屬虛構
【選舉制度】民主黨：民意聲音被大幅壓縮　新思維稱泛民應在議會寸土必爭
18:46 2021/03/30
【選舉制度】民主黨：民意聲音被大幅壓縮　新思維稱泛民應在議會寸土必爭

你可能感興趣

【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
20:31 2021/08/26
【選委會選舉】羅健熙：鄭松泰被取消資格　不影響民主黨決定是否參選
與新思維協調立法會參選名選？　民主思路：全屬虛構
21:22 2016/07/05
與新思維協調立法會參選名選？　民主思路：全屬虛構
【選舉制度】民主黨：民意聲音被大幅壓縮　新思維稱泛民應在議會寸土必爭
18:46 2021/03/30
【選舉制度】民主黨：民意聲音被大幅壓縮　新思維稱泛民應在議會寸土必爭
香港 選舉委員會界別分組選舉 立法會選舉 立法會 政治

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
18:07 2021/09/02
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利
今日 10:04
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利