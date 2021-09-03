【選委會選舉】狄志遠：議會有多元聲音更有效監察政府　倡非建制派參選立會取10席

▲ 新思維表示，該黨至少有3至4人正積極準備，參選今年12月舉行立法會換屆選舉。（胡偉明攝）

今屆選委會選舉參選人中，僅有兩名非建制派人士成功入閘。新思維主席狄志遠認為，今次選舉安全系數太高，形容未能反映多元聲音，擔心若立法會選舉出現同樣情況，將不利於本港社會發展。

狄志遠形容，今次選委會選舉有不同聲音，但認為不存在多元聲音。他表示，香港需要多元聲音，而中央亦認為議會要有多元聲音，才能更有效監察政府施政，強調「多元聲音」在政治和社會上均有需要，故並不應是「門面」或「得個講字」。

對於今次選委會40個分組界別中，只有13個需要舉行選舉，狄志遠認為今屆選舉競爭低，又指若有太多當然委員或經自動當選取得席位，選委會認受性會被質疑。

他又指出，今次選舉入閘門檻模糊，或會令部分處於界線邊緣人士卻步，對營造開放、公平和公正的選舉不理想，建議當局應清楚交代遊戲規則，例如資審會應透過事例，就審查準則多作說明等。

此外，立法會換屆選舉將於今年12月舉行，新思維至少有3至4人正積極準備參選。狄志遠又再次呼籲其他非建制派參選，指要在議會內取得話語空間，又透露早前曾與部分非建制派人士接觸，期望該陣營能夠取得10席。不過，狄志遠同時指出，非建制派要務實、理性和溝通，強調目前的議會不再存在，以拉布等形式抗爭的空間。

在新制度下，立法會參選人必須在選委會5個界別中均取得提名。狄志遠表示，擔心非建制派取得提名票上有困難，形容選委大多是建制派內相當有份量的人，形容猜不透他們會如何看待「另類聲音」。

狄志遠正參選選委會社會福利界，該界別共有23人參選，其餘參選人分別是黃萬成、朱麗玲、葉振都、鄭國輝、夏中建、劉婉儀、黃一峰、葉嘉威、李漢祥、陳晴、楊羅觀翠、文孔義、余秀珠、郁德芬、關鋭煊、周賢明、梁佩如、吳兆文、馬麗莊、程志剛、陳麗雲及陳文宜。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明