【正能量】八旬婦常臥床靠腦退化丈夫照顧　沐浴車團隊助婆婆8年來首次用溫水沖涼

▲ 「到宅沐浴車團隊」上門為八旬婆婆洗澡，讓她8年來首次可用溫水洗澡。

受病患纏身的長者，體弱乏力，日常生活面對不少困難。台灣一對八旬夫婦雙雙患病，妻子術後行動不便，近8年來需由患輕度腦退化症的丈夫照顧。最近有機構出動沐浴車，由沐浴車團隊上門為婆婆沐浴，讓她8年來首次可用溫水沐浴。

沐浴車團隊上門替長者洗澡

台灣的天主教中華聖母基金會近日在其facebook專頁以〈我是你的腳，你是我的手〉為題，分享是次經歷。基金會轄下有「到宅沐浴車團隊」，他們會搬運友善設計的組合式浴缸到有需要人士家裡，為長期臥床的失能長者、身心障礙者沐浴，讓他們重拾乾淨的尊嚴。最近，「到宅沐浴車團隊」就上門服務該對八旬夫婦。

由於子女在外地工作，偶然才會回家探望，基本上大部份時間只有88歲黃婆婆與87歲黃伯在家。然而，8年前婆婆接受脊椎手術後，雙腳無力、無法行動、有聽力障礙，大多靠輕度失智（腦退化）的黃伯幫忙照料其生活起居。當「到宅沐浴車團隊」工作人員上門評估時，黃婆婆因擔心遇到詐騙，重複問道：「恁（您）是做甚麼？」黃伯則微笑著在旁邊等候。

其後，當工作人員開始沐浴服務，黃婆婆又不斷催促黃伯去拿所需的用品：「你去拿毛巾、衣服來。」雖然行動緩慢，但黃伯仍細心打點一切。基金會職員表示：

阿公忙進忙出，在阿嬤一個口令一個動作下，他緩慢而認真地將東西全都備齊了，過程中，阿公一直守在重聽的阿嬤身旁陪著聊天，洗完澡。

點擊相片看上門服務情況：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

8年來首次用溫水沐浴

因擔心失智的黃伯忘記把用過浴巾拿去洗，沐浴車工作人員完成服務後，並沒馬上離開，而是陪伯伯把清洗用品放進洗衣機。同場的護理師亦為他們檢查藥盒，待確定他們已服用當天的藥物後，才放心離開。臨走前，婆婆帶著期待的語氣，望著工作人員，問：「恁（您）甚麼時候擱（再）來？」

原來，是次沐浴對婆婆意義重大。基金會表示：

8年來，這是黃婆婆首次這是阿嬤第一次真正泡到溫水中沐浴，不但洗去臥床的疲憊，也讓阿公能在旁稍稍喘息。

他們稱，因為大眾的支持，這個「幸福澡堂」會持續服務，「這份愛一直都在」。

內容獲「天主教中華聖母基金會」授權轉載

同場加映：前主播蔡雪瑩教整簡易甜品 「零失敗」焗朱古力棉花糖【附食譜】

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣