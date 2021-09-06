【精神健康】6旬翁靠禪繞畫走出緊張情緒　精神科醫生10招建立良好精神健康狀況

▲ 九龍醫院精神科舉行「精神健康推廣計劃」推廣精神健康的重要性。（冼偉倫攝）

新冠疫情持續一年多，市民精神健康受到嚴重衝擊，除了怕染病外，亦都或會因為社交距離的措施感到孤獨。九龍醫院精神科每年10月至1月都會舉辨「精神健康推廣計劃」，透過不同的活動令市民關注自己的精神健康，以及提升對精神病患者及康復者的認識及接納。精神科醫生亦提出了多個小貼士，希望市民可以有良好的精神健康狀況。

為配合每年政府舉辦的「精神健康月」，九龍醫院精神科由2013年起都會舉行「精神健康推廣計劃」，透過不同的活動，推廣精神健康的重要性。疫情之下，九龍醫院去年以視像的形式，舉行5項活動包括活力橡筋操、和諧粉彩等，讓參加者可以在壓抑的生活下，以不同活動減壓。

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現年60多歲的古先生坦言自己是個害易緊張的人，在疫情期間，由於害怕染疫且被限制社交活動，導致長期留在家中，感到非常不安及焦慮。其後他接觸到有關計劃，學會透過視像與他人會面，並參加禪繞畫及和諧粉彩畫班，大讚活動可以紓緩壓力：

現時只需要一支筆、一張紙就可以畫畫，當好大壓力的時候，禪繞畫可以令我找回內心的和平，令我的情緒有一個出口。

九龍醫院精神科副顧問醫生余靄婷表示，曾遇過很多病人因怕受感染，而拒絕到醫院複診；另有病人在會診時，在房間內噴灑酒精噴霧。現時本港疫情稍有緩和，她認為複診病人的心情沒有以前緊張，亦較少病人不願複診。她又提供了一些小貼士，助建立良好精神健康狀況：

有規律的生活，保持充足睡眠，均衡飲食

建立運動習慣（每星期最少做3次，每次約30分鐘；或每天20分鐘的步行運動）

培養興趣

聆聽自己的需要，照顧和善待自己

多欣賞、讚美和鼓勵自己和別人

與家人和朋友定期的聯繫，適應新方式的社交活動

切勿濫用藥物或酒精

嘗試慢活、靜觀訓練

善用網上的資源

戰勝「疫」境，快打疫苗

今年的推廣計劃將於10月1日起舉行，以「Reconnect: 愛、伴、行」作為主題舉行5項活動，包括步行活動「伴你同行」、禪繞畫及和諧粉彩等，有興趣參加的市民，可於本月底至下月初，致電3129 6660與九龍醫院病人資源中心職員聯絡。

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記者：郭詩詩