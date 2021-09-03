【生命鬥士】8歲獨腳女開學撐義肢步入課室　單親爸陪伴成長︰一步一步往前走

▲ 台灣8歲女童徐又立天生只有左腳，她日前撐義肢步入課室開學。

只要意志堅強，總能跨越身體上的限制。台灣8歲女童徐又立被稱為「單腳天使」，雖然天生只有左腳，但一直樂觀面對身體殘障，更順利入讀主流幼稚園及升讀小學。單親爸爸獨力養大又立，他日前分享女兒升小三開學，撐義肢步入課室的背影，令人為她的堅強而感動。

爸爸見證女兒進步

又立從小與爸爸徐清志相依為命，徐清志開設了一間米線店「央宗米線」，不時在facebook專頁分享女兒的生活日常。本周三（1日）開學的日子，爸爸上載一段又立返學的影片，可見又立撐著義肢一步一步進入課室的背影。

爸爸在旁說「慢一點，不要太興奮啊！」深怕女兒走得太快會跌倒。當她進入課室時，老師溫柔的說「又立加油，慢慢來！又立很厲害……」

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開始練習手部義肢

由於又立天生只有一隻左腳，小時候捱過一連串復健訓練，學站立、學自理、戴上義肢學走路，更憑著毅力入讀主流學校。又立的故事廣為人知，得到網民的支持和鼓勵，上月24日她踏入8歲，收到很多網民留言祝福，她更拍片答謝網民。徐清志早前感慨寫道︰

其實我們真的很幸福，每一次的挫折都有大家陪著我們。又立也是很努力，今年暑假開始練習她的手部義肢。

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戴上義肢的又立勤奮練習走路，爸爸看到女兒「一步一步的往前走」，見證她慢慢進步，心裡感到欣慰。又立在暑假開始練習手部義肢，爸爸認為這是很大的挑戰，不過醫生說如果她用得順利，有機會幫她製作電子手臂。

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產檢正常出生四肢殘缺

綜合台灣傳媒報道，又立的故事要從6年前說起，2013年又立的父母迎來新生命，可是在生產過程中，又立被臍帶纏頸，需緊急剖腹生產。女兒出生後已由醫護人員轉送另一間醫院，父母未及看一眼，到他們初見女兒，打開嬰兒包被卻發現女兒只有一隻左腳，而左腳僅有3隻腳趾。

徐清志曾表示當時太太進行過15次產檢，醫生均未有檢查出胎兒四肢殘缺。對於每次產檢只有短短5分鐘，他認為是醫生疏忽，以致未及早檢查出問題。後來徐清志與太太離異，開設了一間米線店謀生，獨力湊大又立。

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責任編輯：王明芳