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【上位星媽】凍齡阿媽拍廣告狂轉呼拉圈　黃建東片場做阿四

娛樂 17:39 2021/09/03

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阿媽拍廣告狂轉呼拉圈，黃建東片場做阿四。

除了「星二代」會隨父母步伐入行，「星媽」也會因為子女而有更多幕前曝光的機會。藝人黃建東（東東）與母親黃葉慧茵（Diane）關係要好，早前二人合作接拍廣告後，Diane再被廣告商睇中，邀請她單拖接拍全新保健產品廣告。

藝人黃建東（東東）早前偕媽媽黃葉慧茵（Diane），一起拍攝由東東編導演及作曲填詞的跳舞廣告「平安郁」，誰知黃媽媽被睇中獲邀單拖拍攝保健產品硬照廣告。

陀槍師姐2021︱黃建東演貪靚GD超搶鏡　東東奉旨補妝蒸面敷mask

（發相）

東東表示：「客戶聯絡我時話淨係想搵佢拍唔使我，原來係啲成熟女士嘅保健品。」他又笑言今次是他首次去到片場，完全不用化妝、整頭、埋位，只是做經理人和助手服侍媽媽，幫她斟茶遞水。

【無品鄰居】黃建東分享網絡瘋傳房委會通告　樓上清晨狂剁肉餅下層住戶超崩潰

（發相）

片場放午飯時東東嚴苛經理人上身，只準黃媽媽吃幾口就要收手，令媽媽大叫「陰功」。而黃媽媽今次拍攝需要不停地做運動，包括扭腰、舉啞鈴、耍太極、扭呼拉圈等，呼拉圈更轉了差不多一個小時。

【要有夢想】黃建東支持母親追夢　黃媽媽中年學舞終成為舞蹈老師

同場加映：七仙羽專訪

起初東東擔心媽媽不習慣拍攝廣告，會感到非常疲累，誰知黃媽媽自幼開始玩呼拉圈，在現場越轉越起勁，技驚四座之餘還讓拍攝提早完成：「可能因為我照顧得佢太周到，令佢拍攝非常放鬆。我講笑問佢攞經理人佣金，佢話要諗吓先。」

港男惡搞陳偉霆片獲大讚　入行8年失信心黃建東：感激古天樂鼓勵

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撰文 : TOPick柴犬出動

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