【無窮之路】陳貝兒溜索穿越高山大峽谷　有高山反應堅持繼續開工　

▲ 陳貝兒拍攝節目搵命博。

由陳貝兒（Janis）主持的TVB節目《無窮之路》逢周六播映，貝兒跟攝製隊穿梭全國6個省份，了解各地民生。

陳貝兒可說有耐力兼不怕勞苦，繼第1集攀上5000級天梯探訪懸崖村村民，在第3集裡繼續挑戰膽量，於雲南以「溜索」過江，可說驚險萬分，貝兒亦不禁說：「好驚，好似海盜船咁」

其實陳貝兒於首集的《無窮之路》裡，踏上非一般「天梯」，攀上近乎90度的垂直鋼梯，登上離地超過1500多米高的「懸崖村」山頂，看過節目的網民也嘆為觀止說「見到都腳軟」，紛紛稱讚：「陳貝兒好堅」、「好佩服攝製隊」。

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▲ 陳貝兒到訪雲南怒江大峽谷。（TVB提供）

陳貝兒成功征服溜索

在周六晚播出的《無窮之路》第3集，陳貝兒跟攝製隊走入雲南怒江，挑戰「溜索」，穿越高山大峽谷，而「溜索」為怒江兩岸居民唯一的交通工具。

陳貝兒為親身體驗村民生活，挑戰溜索過江。眼見水流洶湧，貝兒也難掩恐懼大叫，但仍勇敢繫上安全帶，聽從當地溜索醫生的囑咐，戰戰競競地出發。她說道：「最初5秒我完全唔知發生咩事，好驚，好似海盜船咁。」

最後陳貝兒一手拿著攝影機，一手捉著安全繩，成功征服溜索。

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貝兒感動流淚

另外，當地有一位身經百戰的鄧前堆醫生，堅持留守怒江守護村民近37年，每天穿梭索道之間為村民看病，他對村民的無私奉獻，令貝兒感動得熱淚盈眶。

為方便當地居民的日常生活，當地進行「溜索改橋」工程，興建大量接駁公路貫通全省，居民自此將從前的渡江溜索，變為生產運輸工具，生活得以改善。

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有高山反應送院治理

而下周六晚（9月11日）播出的第4集，貝兒將到訪普職教育融合寄宿學校，探討學生從怒江山區沒約束的生活，至適應全新的學習模式，卻意外發現不少「翻牆逃學高手」。

陳貝兒為拍攝節目《無窮之路》可說搵命博，早前她於川藏高原拍攝期間出現高山反應，貝兒須送院吸收氧氣治理，當時陳貝兒接受TOPick訪問，憶述箇中感受，

▲ 拍攝節目期間陳貝兒曾出現高山反應。（被訪者提供）

堅持拍攝超專業

她坦言於川藏高原拍攝頗辛苦，拍攝前一星期已開始服藥，想不到仍會有高山反應。

貝兒說：「之後也有問香港的家庭醫生，指正常到達二千多海拔高的地方已經會有（高山）反應，或會頂不住。我今次攀至海拔4千米以上，醫生說真的不可以勉強。如有不適就真的需要到醫院吸氧，補充身體內的氧份。」

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她更分享出現高山反應時的感覺：「頭很痛，心口悶熱，作嘔，呼吸有壓力，透不過氣的感覺。」

專業的Janis因顧慮拍攝進度，甫一出院便繼續開工：「拍攝上仍然未拍畢，會將它拍畢。醫生衡量過情況是許可的，不需要繼續留院，監製會看守我，車廂內準備了手提氧氣補充機。」