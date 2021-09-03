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【虐待動物】港6年殘酷對待動物案達335宗　主要為對狗隻造成創傷性身體傷害

社會 17:07 2021/09/03

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港6年殘酷對待動物案達335宗，主要為對狗隻造成創傷性身體傷害(港大提供)

本港近年爆出宗虐待動物案，港大法律學院與香港愛護動物協會，發表本港虐待動物情況研究報告。團隊分析2013年至2019年間335宗涉嫌殘酷對待動物的案件，涉及6大種類虐待類型，包括主動式虐待、被動式疏忽、商業剝削、囤積、毒害及捕捉。大多數案件（118宗）涉及對狗造成創傷性身體傷害，其次是疏忽（102宗），當中近33%的案件動物被發現時已死亡，其餘包括向動物落毒、大量囤積動物等。

研究團隊指，在創傷性身體傷害的案件中，近4成是由動物主人或負責人直接造成，另有近兩成半是向家人或鄰居的動物施虐。另有2宗涉及囤積動物，2間聲稱收容所由義工協助運作及收取大量公眾捐款，分別於2014及2019年，收容了95隻狗及102隻狗、44隻貓，及後被揭發有20隻狗及28隻狗、8隻貓死亡，其中一間收容所更運作達10年，而於2014年發生的案件，更爆出狗隻同類相食。

在疏忽照顧方面，主要因飼養者出現財政困難，未有提供食水下將動物棄於私人處所，不少這類個案是有人大量收養流浪狗但未能為牠們提供足夠空間。有兩成案件因遺棄動物的主人因警方未能在6個月的時限內及時找到相關人士，而避免了檢控。愛協調查主任秦美怡指，如市民沒有足夠能力照顧大量動物，理應自願放棄動物至合適機構或團體，並強調此舉並非棄養，而是對動物負責任的做法。

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港大法律學院副教授韋凱雯則指，高等法院曾表示由於不同案件性質不同，難為虐待動物的案件訂立量刑指引，但她指是次研究顯示案件有分類及趨勢，而且外國有類似做法，建議政府盡早訂立相關量刑指引。

團隊又建議港府應制訂收容所牌照法例，以監管動物收容所，引入對動物的謹慎責任，並針對美容院、動物訓練員和寄養設施等訂立規例，以及禁止放生野生動物等。

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責任編輯：鄧凱文

 

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