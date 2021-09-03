【優化海濱】銅鑼灣避風塘東岸公園9月25日啟用　設《香港之光》藝術字型裝置

▲ 《香港之光》將於9月25日起展出。（受訪者提供圖片）

銅鑼灣避風塘的「東岸公園主題區」開幕在即，海濱事務委員會主席吳永順今日（3日）出席活動時預告，東岸公園主題區將於本月25日啟用。被問及有議員建議修訂《保護海港條例》，吳永順就指，海濱事務委員會就此並無討論，事實上條例成立以來為香港劃定固定海岸線，有助優化海濱。

「東岸公園主題區」海濱長廊一帶，位於天后屈臣道至興發街之間，包括銅鑼灣避風塘的東防波堤。海濱事務委員會主席吳永順今日出席活動時就預告，東岸公園將於9月25日啟用。海傍防波堤兩邊不設欄杆，亦設「維多利亞港」英文字樣的燈光藝術裝置，供遊人打卡。

東岸公園主題區將設置字形藝術裝置《香港之光》，以中國傳統窗框和屏風工藝為概念，用發光的彩色粗體字型拼出「VICTORIA HARBOUR 」字形裝置。

近月有立法會議員提出修訂《保護海港條例》，將禁止填海範圍縮小。吳永順就回應指，海濱事務委員會就此並無討論，但《保護海港條例》為香港劃定了海岸線，過去不少海濱規劃和改善工作均基於此條例進行。他又指，要有效保護維港，有關條例是有需要的。

▲ 海濱事務委員會主席吳永順。（陳永康攝）

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記者：陳梓蔚