【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄　Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片

▲ Awkwafina在《尚氣》很搶鏡。

梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊等主演首部MARVEL華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings),在香港票房甚好且口碑亦佳,戲中除影帝梁朝偉散發演技和魅力,戲中跟男主角尚氣(劉思慕飾)拍檔的女演員Awkwafina,亦以擅長的喜感甚為搶鏡。

現年33歲的美籍華人女星Awkwafina(原名林家珍),在荷里活發展多時,在拍大製作《尚氣》前,去年已憑溫情電影《別告訴她》(The Farewell),成為金球獎首位華裔影后,早憑實力揚威國際。

▲ Awkwafina、張夢兒、劉思慕、陳法拉出席《尚氣》首映。(法新社圖片)

Awkwafina是位中韓混血兒,其祖父於1940年代移民美國,經營粵菜廳「Lum's」。母親是位南韓裔的畫家,可惜在Awkwafina只4歲時離世。

立志追夢

Awkwafina由祖母一手撫育成人,所以二人關係非常親密,在美國長大的Awkwafina,在高中迷上百老匯的歌舞劇,立志能夠學唱歌,祖母得知後非常贊成。

後來Awkwafina要辭掉工作全職做音樂,祖母亦全力支持乖孫追夢。Awkwafina曾到北京語言文化大學當上兩年交流生,後來回到紐約修讀新聞及女性主義,在大學時期開始製作Hip-Hop Beats。曾親自演唱歌曲拍成MV放上網。

2012年,她發佈第一支單曲《My Vag》,讓Awkwafina的名字廣為人知,其MV幾年間接近500萬人次點擊,她更推出《Yellow Ranger》的饒舌專輯。2016年Awkwafina受邀參加拍音樂紀錄片《Bad Rap》,與另外三位歌手講述各人在音樂路途上的高低。

Awkwafina被荷里活相中邀拍電影,當中的著名作品包括《盜海豪情:8美千嬌》(Ocean’s 8)、《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians)、《逃出魔幻紀:霸氣升呢》(Jumanji: The Next Level)以及《尚氣》等,在荷里活成耀眼的新星。

受盡歧視

可是她因外表相對平凡,曾受華人觀眾看不起,Awkwafina《別告訴她》上映時,曾被觀眾狠評,指她並非純正中國人,又批判她的外貌如長得醜、大餅臉、小眼睛等,更有人指她嘔心、著她滾蛋等。

Awkwafina過去曾於訪問提及,有次試鏡時被要求以亞洲口音講英文對白,她當下立即拒絕並離開演場。

身為華裔演員的她直言不想再演被定型、醜化的亞洲人角色,希望大家能夠跳出這個對亞洲演員定下的框架。