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【尚氣與十環幫傳奇】因貌醜曾受盡嘲弄　Awkwafina堅持追夢終拍MARVEL大片

娛樂 17:58 2021/09/03

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Awkwafina在《尚氣》很搶鏡。

梁朝偉、陳法拉、楊紫瓊等主演首部MARVEL華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi And The Legend of The Ten Rings），在香港票房甚好且口碑亦佳，戲中除影帝梁朝偉散發演技和魅力，戲中跟男主角尚氣（劉思慕飾）拍檔的女演員Awkwafina，亦以擅長的喜感甚為搶鏡。

現年33歲的美籍華人女星Awkwafina（原名林家珍），在荷里活發展多時，在拍大製作《尚氣》前，去年已憑溫情電影《別告訴她》（The Farewell），成為金球獎首位華裔影后，早憑實力揚威國際。

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Awkwafina、張夢兒、劉思慕、陳法拉出席《尚氣》首映。（法新社圖片）

Awkwafina是位中韓混血兒，其祖父於1940年代移民美國，經營粵菜廳「Lum's」。母親是位南韓裔的畫家，可惜在Awkwafina只4歲時離世。

立志追夢

Awkwafina由祖母一手撫育成人，所以二人關係非常親密，在美國長大的Awkwafina，在高中迷上百老匯的歌舞劇，立志能夠學唱歌，祖母得知後非常贊成。

同場加映：七仙羽訪問

後來Awkwafina要辭掉工作全職做音樂，祖母亦全力支持乖孫追夢。Awkwafina曾到北京語言文化大學當上兩年交流生，後來回到紐約修讀新聞及女性主義，在大學時期開始製作Hip-Hop Beats。曾親自演唱歌曲拍成MV放上網。

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2012年，她發佈第一支單曲《My Vag》，讓Awkwafina的名字廣為人知，其MV幾年間接近500萬人次點擊，她更推出《Yellow Ranger》的饒舌專輯。2016年Awkwafina受邀參加拍音樂紀錄片《Bad Rap》，與另外三位歌手講述各人在音樂路途上的高低。

Awkwafina被荷里活相中邀拍電影，當中的著名作品包括《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean’s 8）、《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）、《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level）以及《尚氣》等，在荷里活成耀眼的新星。

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受盡歧視

可是她因外表相對平凡，曾受華人觀眾看不起，Awkwafina《別告訴她》上映時，曾被觀眾狠評，指她並非純正中國人，又批判她的外貌如長得醜、大餅臉、小眼睛等，更有人指她嘔心、著她滾蛋等。

Awkwafina過去曾於訪問提及，有次試鏡時被要求以亞洲口音講英文對白，她當下立即拒絕並離開演場。

身為華裔演員的她直言不想再演被定型、醜化的亞洲人角色，希望大家能夠跳出這個對亞洲演員定下的框架。

撰文 : TOPick柴犬出動

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