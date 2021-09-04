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【致肥陷阱】茶餐廳飲品卡路里大比拼　1杯紅豆冰熱量=1碗白飯

健康 12:04 2021/09/04

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茶餐廳飲品卡路里大比拼，1杯紅豆冰熱量等於1碗白飯。

夏天熱辣辣，不少人都愛在茶餐廳叫杯凍飲。然而，不少飲品的卡路里含量頗高，飲得多隨時墮入致肥陷阱。Helpthy Wellness Center首席營養師梁凱宜（Hayley）早前於Facebook列出各種茶餐廳飲品卡路里含量，教大家避開高卡路里陷阱。

各款茶餐廳飲品卡路里

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上述各款飲品中，以紅豆冰的卡路里為最高，一杯正常糖的紅豆冰，熱量高達266卡路里，即使少甜，熱量亦有247卡路里，以一碗飯的熱量約200千卡熱量計算，喝1杯紅豆冰，已等於吃了1碗飯。

文章內容獲「Eat With Hayley - 營養師Hayley Leung」授權轉載

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責任編輯：沈佩珊

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