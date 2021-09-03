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【過度活躍】孩子難集中溝通力弱或患ADHD　缺乏適當治療有機會現反叛行為與焦慮

兒童健康 18:06 2021/09/03

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專注力失調及過度活躍症（ADHD）患者的智力分布跟常人一樣，但專注及自我管理出現異常。

子女永遠是父母的心肝寶貝，除了希望小朋友能有強健體魄，也十分關注他們的社交及學習能力，當發現小朋友難以集中或溝通較弱，家長難免會十分擔心。近年多了家長關注ADHD （Attention Deficit and Hyperactivity Disorder專注力失調及過度活躍症）和ASD（Autism Spectrum Disorder自閉症譜系障礙），它們同屬兒童腦神經發展障礙，兩者有何分別？

專注力失調及過度活躍症（ADHD）

ADHD發病率約5至7%，約七成個案與遺傳因素有關，例如患者的父母可能有一些急躁或善忘的跡象。其他因素與環境有關，例如食物色素及添加劑、農藥、環境污染等。

ADHD患者的智力分布跟常人一樣，但專注及自我管理出現異常（Executive Function Impairment）。 研究顯示患者腦前額容量較低，腦部傳送信息的介質（Neurotransmitter）有功能障礙，以致出現專注力不足或活躍衝動的徵狀。專科醫生主要透過臨床觀察，評估求診者的執行功能（Executive Functions），包括判斷力、集中力、處理資訊的速度、操作記憶、情緒、自控力，以及對學習和人際關係的影響，以作診斷。ADHD患者會出現專注力不足和過度活躍兩方面的徵狀：

專注力不足 過度活躍

• 無法長時間專注需用腦的工作，容易分心

• 疏忽細節，難以聽從指示做事

• 無法細心聆聽別人說話

• 做事欠組織能力，拖延工作

• 操作記憶差，善忘

• 腦袋精力不足，容易疲勞

• 時刻亂蹦亂跳（尤其是幼時），難以安靜下來

• 坐立不安

• 多言

• 欠耐性、衝動

• 打斷別人談話
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藥物治療 改善專注力

ADHD患者可透過藥物及行為治療（Behavioural Therapy）改善徵狀，藥物能夠刺激腦部並平衡腦部傳遞物質水平，改善執行功能及操作記憶。

若缺乏適當治療，患者會出現併發問題如反叛行為、自我形象低落、焦慮、抑鬱等，約五至六成患者徵狀會持續至成人階段。

下集再續談有關自閉症譜系障礙（ASD）

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撰文︰養和醫院兒童體智及行為發展學科專科醫生劉健真

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