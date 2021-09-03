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【打擊走私】警方聯同海關流浮山打擊走私行動　檢526萬元冰鮮牛及電子產品等

社會 18:09 2021/09/03

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警方聯同海關展開反走私行動，檢獲走私貨物市值526萬港元。（警方提供）

警方與海關昨晚（2日）進行聯合反走私行動，於西面水域一帶檢獲約29箱及1袋懷疑走私貨物，當中包括1批手提電話、電子零件、名牌手袋、化妝品及高價冰鮮牛肉等，市值共約526萬港元。

水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警西分區聯同海關海域聯合特遣隊人員，昨晚10時許，於西面水域一帶展開聯合反走私行動，期間發現2艘可疑快艇從內地進入香港水域，並駛進元朗流浮山南生圍河道。及後發現該兩艇快艇載滿貨物，並駛出河道，往內地邊界方向駛去。

人員懷疑其正進行走私活動，隨即採取行動，1名在快艇上的男子發現被追截後，立即跳往另1艘快艇，並以高速向西南方向逃去。水警人員遂展開追截，惟該快艇最終離開香港水域往內地方向駛去。

行動中，人員檢獲1艇快艇、29箱及1袋懷疑走私貨物，當中包括1批手提電話、電子零件、名牌手袋、化妝品及高價冰鮮牛肉等，市值共約526萬港元。案件交由海關人員繼續跟進。

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警方指，根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：李榮忠

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