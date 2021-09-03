【基因組計劃】基因組計劃先導階段7月已展開　招募約2,000宗與遺傳相關未確診癌患

▲ 基因組中心去年5月成立，與醫管局、中大醫學院、港大醫學院，及衞生署合作推行香港基因組計劃。（經濟日報資料圖片）

港府2018年《施政報告》中公布提出香港基因組計劃，去年設基因組中心推行計劃，先導階段已於今年7月展開，將涵蓋約2,000宗未能確診病症及與遺傳有關的癌症個案，明年中再推主階段計劃；食衞局局長陳肇始今下午到訪香港基因組中心，強調政府決心促進本地基因組醫學發展，讓病人受惠於更精準診斷和更有效治療。

行政長官2018年《施政報告》中公布推行香港基因組計劃，及後政府在19/20年度《財政預算案》預留12億元撥款作相關用途。基因組中心去年5月成立，與醫管局、中大醫學院、港大醫學院，及衞生署合作推行香港基因組計劃。

香港基因組計劃分兩個階段進行，先導階段已於今年7月展開，將涵蓋約2,000宗未能確診病症和與遺傳有關的癌症個案；於先導階段，基因組中心會與設於香港兒童醫院、威爾斯親王醫院及瑪麗醫院的夥伴中心合作，招募合資格參加者。醫院的醫護專業人員會初步篩選及轉介合適的個案至夥伴中心的基因組計劃團隊。

食衞局局長陳肇始教授今日下午到訪香港基因組中心，了解香港基因組計劃的最新進展，並與中心員工就工作概況交流；隨後並於基因組中心董事局主席蔡永忠和行政總裁羅思偉陪同下前往香港兒童醫院，參觀設於該醫院夥伴中心內的設施。

陳肇始稱，基因組醫學在疾病篩查、診斷和個人化治療方面深具潛力，政府決心促進本地的基因組醫學發展，讓病人能夠受惠於更精準的診斷和更有效的治療。

她又指，計劃會參照海外類似計劃，把基因組數據及臨床資料中，可識別身分的資料移除後儲存於中心生物信息分析平台，供獲准研究人員使用，並與世界各地的科研組織合作，提升研究成果；相信計劃有助提升本港在基因組醫學、創新科技等領域的國際地位。

香港基因組中心預期於明年年中展開主階段計劃，將涵蓋約18,000宗個案，將進一步擴展至其他涉及遺傳因素的病症，計劃同時招募病人及其家屬參與，整個計劃將進行約50,000個全基因組測序，料確診率可由約10%提升至約30%。

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責任編輯：陳正怡