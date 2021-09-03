【新冠疫苗】九龍醫院員工上月底急性心臟病離世　發病前曾接種首劑科興疫苗

▲ 九龍醫院員工上月底急性心臟病離世，發病前曾接種首劑科興疫苗。（經濟日報資料圖片）

醫管局早前證實，九龍醫院一名員工8月底接種首劑科興疫苗後2日，因出現急性心臟病須送院急救，惟翌日不幸離世，並已轉交死因庭跟進。局方今日(3日)再指，相關個案已轉交衞生署疫苗臨床事件評估專家家委員會檢視，希望公眾勿隨便揣測病人的死因，避免對死者家人造成影響。

當局公布，九龍醫院一名員工上月28日因急性心臟病，被送到聯合醫院急症室急救，其後情況惡化於8月29日不幸離世，有關個案已交死因裁判官跟進。

由於有關員工曾接種第一劑科興疫苗，基督教聯合醫院已按機制將個案呈報衞生署，交由「新冠疫苗臨床事件評估專家委員會」檢視。

九龍醫院對有關員工突然離世感到非常難過，已聯絡家屬盡力提供協助；亦已啟動應變機制，為有需要的員工提供情緒支援。

醫管局解釋，基於尊重死者及保護私隱原則，不會透露病人的具體病情，亦希望公眾不應隨便揣測病人的死因，避免對死者家人造成影響，應留待死因裁判官及新冠疫苗專家作出客觀判斷。

發言人稱，當局一直配合整體抗疫策略，鼓勵員工接種疫苗，保障病人及員工的安全，減低感染風險；如員工選擇不接種疫苗，可每兩星期以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行一次核酸檢測。

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責任編輯：陳正怡