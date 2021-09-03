【選委會選舉】倡加利得稅達共同富裕　吳秋北否認劫富濟貧

▲ 工聯會派出50人競逐選委會勞工界選委。（程志遠攝）

工聯會會長吳秋北近日再撰文談「共同富裕」，建議向高利潤企業徵收17.5%利得稅，引來商界批評，指會影響營商環境。吳秋北回應時強調，共同富裕不是「劫富濟貧、鬥財團」，而是希望透過二次、三次分配達致更公平狀態，令基層可自力更生，爭取合理收入，有基本的生活支持。

吳秋北認為，有關落實共同富裕會影響營商環境的想法十分荒謬，認為不應將解決貧富懸殊和營商環境對立，又指香港貧窮人口多，涉及好多勞工問題，如不解決會令社會不安，到時同樣影響營商環境。

工聯會副會長麥美娟補充稱，有關說法是「危言聳聽」，認為對方未參透港澳辦主任夏寶龍早前提到的「五個善於」，強調要考慮社會整體。

新選舉制度下，選委會職能提升，除了可提名及投票選出特首，亦有份提名參選立法會選舉。工聯會50位勞工界候選人今發表政綱，他們提出八大主張，包括選出高效議會，督促政府擔當有為；維護勞工權益，捍衛勞動尊嚴；抗衡資本壟斷，解決住屋問題；抗衡資本壟斷，解決住屋問題等。

麥美娟表示，要向工聯會選委求取提名者，需認同工聯會提到的八大主張，她解釋，不是要求參選人百分百完成工聯會列出的「清單」，但會審視對方的視野有無考慮勞工、基層。

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記者︰林曉君