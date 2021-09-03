【消費券】工聯會地區服務處助長者補交資料　陸頌雄籲政府打破「數碼鴻溝」

▲ 工聯會立法會議員陸頌雄（左）及郭偉强（右）。（陳葆琳攝）

以書面登記或次輪電子登記消費券的市民，周三起可領取第一期2,000元消費券，惟不市民表示未能領取消費券，近日湧到太子始創中心的消費券計劃秘書處查詢。工聯會立法會議員郭偉强呼籲長者不要前往太子補交資料，工聯會地區服務處可協助收集市民資料，將資料集體遞交至秘書處。

郭偉强指，長者可以到工聯會各區的地區服務處、向議員或社區幹事補交資料，工聯合可代為交予消費券計劃秘書處，秘書處收到資料後會個別聯絡申請者。他建議，政府在有需要的情況下加開資料收集點及延長補交資料的時限，同時確保申請人可在10月1日可獲發第一期消費券。

工聯會立法會議員陸頌雄則認為，今次事件反映長者大多不習慣上網及使用電子服務，證明政府在打破長者的「數碼鴻溝」方面，仍然有很多工作去做。他說，未來公共服務或漸趨電子化，希望政府可協助長者在使用電子平台時有更方便安排。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳