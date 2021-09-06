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【自閉兒】行為重覆刻板興趣狹隘是徵狀　醫生︰大部分自閉症可3歲前診斷

兒童健康 15:58 2021/09/06

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自閉症患者的徵狀包括行為重覆刻板、興趣狹隘、固執等。

根據精神疾病診斷與統計手冊第五版（DSM-5），自閉症（Autistic Disorder）、 亞氏保加症（Asperger Syndrome）、廣泛性發展障礙（Pervasive Developmental Disorder）等，均統稱為「自閉症譜系障礙」。最新統計顯示ASD的發現率為1.5%，男孩受影響的機率較女孩高，比例約為4：1，但自閉症女孩的徵狀一般較為嚴重。

自閉症譜系障礙（ASD）

ASD與ADHD一樣，受多種不同因素影響，近四至八成與遺傳有關，例如患者父或母可能會性格固執、內向、有焦慮或強迫性徵狀。其他成因包括小童免疫系統有變，患者容易有哮喘、腸道問題或濕疹等情況，以及孕婦產前服用抗抑鬱藥、母胎受感染、妊娠糖尿病、產前出血等。

兩大ASD臨床診斷條件包括：

1. 社交溝通、互動及人際關係障礙、難於理解社交提示及身體語言
2. 興趣狹隘、思想固執、行為重覆刻板

其他徵狀包括：

  • 異常感官反應，感知過敏或過弱
  • 動作計劃及協調困難，自理能力較弱，運動技能偏弱，難以控球、跳繩、控筆等
  • 專注力不足，自制及情緒控制偏弱，對某些感覺特別有興趣，不能專心聆聽
  • 睡眠困難

醫生會評估兒童溝通、社交理解、思維等，作出臨床診斷。由於牽涉早期的腦部神經發展，家長一般很早便可注意到小孩有異常情況，大部份自閉症兒童可在3歲前診斷出來。

行為治療建立溝通和社交能力

自閉症治療主要是透過早期介入治療，針對改善患者於社交互動及溝通方面的障礙，包括職業治療、言語治療、物理治療等。

其中TEACCH 課程（Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children）是一項社交及學習障礙的小組訓練，利用自閉症兒童擅於視覺接受資訊的特點及透過結構化環境的教學，讓他們改進家居、學習及社交生活等三大範疇。言語治療師會與自閉症兒童進行互動及模仿遊戲（Symbolic Play）及社交思維訓練（Social Thinking），協助他們建立溝通和社交能力。另外，音樂治療小組亦有助改善互動及聆聽能力；感覺統合治療（Sensory Integration Therapy）則適用於過度尋找或過度避免感覺刺激的自閉症患者。

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若患者出現自控及專注不足，以致影響其學習及環境適應，醫生可處方增強專注力的藥物，幫助患者適應生活及學習需要。

自閉症的治療近期有不少新發展，例如有研究發現騎馬有助身體協調、平衡及刺激小腦（Equine-Assisted Therapy，馬輔助治療）。然而，坊間有不少未經證實的說法及建議；另外亦有提倡進食去麩質及酪蛋白飲食（Gluten-free, Casein-free Diet），不過有研究發現，此種飲食不但會令兒童骨質密度下降，更可引起蛋白質缺乏等問題。家長如有任何疑問，應諮詢兒科專科醫生的意見。

【上集】孩子難集中溝通力弱或患ADHD　缺乏適當治療有機會現反叛行為與焦慮

 

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撰文︰養和醫院兒童體智及行為發展學科專科醫生劉健真

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