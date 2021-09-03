  • 30°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 20:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR星蹤】MIRROR總動員為新款手機宣傳　12子Chok爆自拍教主+Ian畫作大公開

娛樂 16:41 2021/09/03

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和陳卓賢（Ian）的畫作大公開！

人氣男團MIRROR全員為手機品牌代言，12子日前更齊齊出席發佈會，宣傳手機。

一眾成員於發佈會上試用新款手機，一同Chok爆自拍，陳卓賢（Ian）和「教主」盧瀚霆（Anson Lo）更於手機上畫畫，如今讓Hellosss和神徒一起欣賞其畫功。

【MIRROR成員】拍片跟Ian床上曖昧互動　姜濤突襲偷吻Edan：到我欺凌你

    點擊圖片放大
    +6
    +5

最新影片推介：七師傅專訪

【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 　英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告

Ian表示摺疊屏幕手機的靈活用途和奪目外型都很切合其需要，「作為藝人經常出外工作，很多時候都需要在車上或工作期間回覆電郵及社交平台上粉絲們的回應，擁有一部能夠Multi-tasking的手機實為方便。加上Dual Preview功能可以利用更高清的後置鏡頭拍攝，與粉絲自拍時更加輕鬆。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Anson Lo喜歡新機擁有不同的時尚色彩，「配合輕巧外型，男女均適合。特別是我們經常搭配不同的造型，各人展現獨特的個性風格，絕對是型人的代表！」

相關文章

【MIRROR成員】拍片跟Ian床上曖昧互動　姜濤突襲偷吻Edan：到我欺凌你
12:16 2021/08/27
【MIRROR成員】拍片跟Ian床上曖昧互動　姜濤突襲偷吻Edan：到我欺凌你
【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 　英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告
15:14 2021/08/30
【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 　英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告
【MIRROR成員】Ian跟Edan+Anson Lo再合體　MOOV Live或集結半數鏡仔
12:23 2021/09/02
【MIRROR成員】Ian跟Edan+Anson Lo再合體　MOOV Live或集結半數鏡仔

你可能感興趣

【MIRROR成員】拍片跟Ian床上曖昧互動　姜濤突襲偷吻Edan：到我欺凌你
12:16 2021/08/27
【MIRROR成員】拍片跟Ian床上曖昧互動　姜濤突襲偷吻Edan：到我欺凌你
【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 　英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告
15:14 2021/08/30
【MIRROR成員】陳卓賢應援團衝出香港 　英國火車站+巴士站狂播Ian新歌廣告
【MIRROR成員】Ian跟Edan+Anson Lo再合體　MOOV Live或集結半數鏡仔
12:23 2021/09/02
【MIRROR成員】Ian跟Edan+Anson Lo再合體　MOOV Live或集結半數鏡仔
陳卓賢 Mirror 歌手 演員 娛樂人物職業 娛樂機構

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
18:07 2021/09/02
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利
今日 10:04
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利