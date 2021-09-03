【MIRROR星蹤】MIRROR總動員為新款手機宣傳　12子Chok爆自拍教主+Ian畫作大公開

▲ MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和陳卓賢（Ian）的畫作大公開！

人氣男團MIRROR全員為手機品牌代言，12子日前更齊齊出席發佈會，宣傳手機。

一眾成員於發佈會上試用新款手機，一同Chok爆自拍，陳卓賢（Ian）和「教主」盧瀚霆（Anson Lo）更於手機上畫畫，如今讓Hellosss和神徒一起欣賞其畫功。

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Ian表示摺疊屏幕手機的靈活用途和奪目外型都很切合其需要，「作為藝人經常出外工作，很多時候都需要在車上或工作期間回覆電郵及社交平台上粉絲們的回應，擁有一部能夠Multi-tasking的手機實為方便。加上Dual Preview功能可以利用更高清的後置鏡頭拍攝，與粉絲自拍時更加輕鬆。」

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Anson Lo喜歡新機擁有不同的時尚色彩，「配合輕巧外型，男女均適合。特別是我們經常搭配不同的造型，各人展現獨特的個性風格，絕對是型人的代表！」