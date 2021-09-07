【生死教育】從姜濤《Dear My Friend,》悼亡友歌曲說起 心理學家：正視哀傷有助排解失去親友的痛
不少事情通過練習能夠變得熟練，唯獨面對摯愛離世，無論是第一次經歷與否，都仍然令人傷痛不已。歌手姜濤今年3月痛失多年摯友，月初憑歌寄意，以歌聲紀念天各一方的好友。臨床心理學家廖嘉敏指，面對傷痛的方法因人而異，故此不必催迫自己或旁人看開，給予對方支持和空間更為重要。
親人驟然離世，急需打點的後事不少，大多數人因此沒有機會好好哀悼。
面對親人突然離開，縱有各種複雜的情緒浮現，但同時又有一連串的實際事務需要張羅安排，如聯絡親友、辦死亡證、喪禮事宜等。如果是初次面對這種繁複事情，更易感到忙亂。這時候我們的心理防衞機制或會啟動，把一下子難以承受的情緒反應都遏抑下來，在某程度上幫我們過渡這個階段。
廖嘉敏接着解說：「但當後事完成了，哀傷的思緒便會明顯浮現，這是很常見的情況。但這亦不等於往後便無法好好處理傷痛，這很大程度取決於當事人如何理解和抒發哀傷思緒。就如姜濤提過自己因為想逃避而一拖再拖，而且亦可能被緊密安排的忙碌工作讓他未有時間、空間整理哀傷，但沉澱下來後，找到他正視哀傷的渠道。」
哀傷5階段非絕對
若第一次面對親人離世，或許難以面對，不少人會選擇強忍。
如果不理解哀傷是甚麼，或者覺得「明明早段日子我還可以，為甚麼哀傷又決堤而來？」如果擔心這種狀況等於病態、極力抑制這些反應，這樣的話反而有可能窒礙哀傷的過程。
美國精神科醫生Elisabeth Kubler-Ross提出的Five Stages of Grief（哀傷的5個階段）經常被用來理解人們面對親人逝世的心路歷程，包括否定、憤怒、討價還價、抑鬱和接受，但事實上這並不是每個人在面對悲傷時必然經歷的過程。
廖嘉敏強調，因為每個人的每一段哀傷都是獨特的。我們要留意的是，每段關係都是獨特的，所以每次失去親友的哀傷經歷都可以不一樣。另外，並非每個人都會經歴以上全部階段，也不一定會跟着這個次序去經歷哀傷過程。有些人可能只經歷其中幾個階段，有人在某階段停留很短時間便回到之前一個階段，或一直困在某個階段。
不只過程，哀傷的時間同樣因人而異。「有人可能會苦惱『已3個月了為甚麼我還這麼思念他？』但哀傷沒有標準的時間表。」她解釋：
哀傷源於彼此有愛、有連繫，亡者甚至值得我們用一生去記掛。面對傷痛，我們需要容許自己經歷，也要提醒自己在生活中預留一些時間和空間去正視它、表達它，讓自己慢慢地重拾生活規律和完全要處理的事務，不抑壓也不放大哀傷。漸漸，我們會發現哀傷雖然仍在，但會退回到生活的背景，不再那麼洶湧或頻繁來襲。
愈遏抑愈難排解
在華人社會裏，不時會遇見親友以「節哀順變」這種方式去安慰失去親人的家屬。廖嘉敏直言：
以臨床經驗所見，愈是抑壓悲傷思緒，愈是無法排解。
她續指，生活中一旦觸碰到令人不其然聯想起失去的至親，便有機會湧現強烈的哀痛反應。如曾接觸過失去嬰兒的母親個案，一旦聽到其他嬰兒哭聲、要到醫院的日子、看見其他準媽媽的身影等，都會不其然引發強烈的傷痛反應。又如失去伴侶的人，可能因無法處理家中一件壞電器或孩子的行為問題，也勾起對離世者強烈的思念和悲傷，程度就如不久前才去世一樣。可見現實生活中，其實難以避開或抑制哀傷。
日前，男團MIRROR成員姜濤推出《Dear My Friend,》歌曲，以悼念亡友為主題，廖嘉敏坦言，看見不少有哀傷經歷的人聽過歌曲後，在網上分享自己的故事和感受，彷彿一下子很多同路人走在一起，互相支持和安慰，令她感到欣慰。「因很多時這個話題都被我們無形中避開了，大家不知該跟誰說，或應不應該說，怕令人擔心自己又或覺得自己軟弱。」
但這次不少人從歌曲中找到共鳴，而且看見別人原來也有這種傷痛時，我們會感到「原來我的感受其他人也有的」、「原來我並不孤獨並不奇怪」。而且，看見別人能正視哀傷悼念亡人時，也讓更多人有勇氣和信心坦誠地接觸內心的傷痛。
記者：王嵐