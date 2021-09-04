【小一入學】聖保羅男女中學附屬小學面試貼士　首輪網上面試須拍片限時完成任務

▲ 聖保羅男女中學附屬小學面試貼士，首輪網上面試須拍片限時完成任務。

直資傳統名校聖保羅男女中學附屬小學今（4日）舉行小一入學申請網上簡介會，校方公布下學年（2022/2023學年）設有150個小一學額，跟本學年相同，學費全年為63,000港元。下周一（6日）接受網上報名，不接受親身遞交申請表格。

小一入學報名須知

遞交申請

1. 適齡入讀2022-2023小一兒童應於2015年9月1日至2016年12月31日期間出生。

2. 所有申請表均須透過網上系統遞交，日期由9月6日上午9時至9月10日下午4時止。

3. 請填妥申請表及上載所需證明文件；該申請將會以電郵確認。

4. 行政費用：港幣50元，請使用系統網上支付，一經繳交，恕不退還。

5. 幼稚園提名（助學）計劃之申請人，必須於遞交網上申請表時，以附件上載已簽署及蓋有校印之幼稚園提名（助學）計劃提名表格；申請人之家庭須符合全數學費減免資格。

須提交之文件

1. 申請人最近期之成績表副本。如因學校停課未能提供，則可交上一學年成績表 副本。

2. 附有學生照片之幼稚園在學證明副本，例如學生手冊附照片之資料頁或附照片 之學生證。

3. 如父 / 母為畢業生，請提交本校小 / 中學發出之畢業證書副本。

4. 其他參考資料（例如比賽獎項、興趣班證書等）並非必要文件，如欲提供，不能 超過兩頁（A4 紙）。截止報名之後不再接受補交資料。

甄選安排

1. 第一輪甄選將於10月中旬以網上評核方式進行，並透過電郵通知。所有申請人均獲網上評核機會。

2. 約500位於第一輪甄選中表現良好的申請人，可進入第二輪甄選程序。

3. 第二輪甄選約於11月中旬至12月期間以面見形式進行，並透過電郵通知。（第二輪甄選之安排將會因應疫情的變化作出調整）。

4. 甄選準則主要視乎申請人各方面的表現，包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等。校方期望學生「喜愛學習，具好奇心，樂於分享，善於溝通」。

5. 兩輪評核分數獨立計算，取錄主要取決於第二輪評核表現。評分機制如下：

評核分數：第一輪 30；第二輪 60

第一輪甄選（網上評核）提示

申請人必須參加網上評核。

在固定時間內完成指定任務，過程由家長拍攝及於完結前提交，逾時不能補交。

如遇技術問題，家長可拍攝當時的情況交本校作個別考慮。

每名申請人會獲安排一測試時段，完成模擬測試活動。

使用指引及相關資料會以電郵通知家長。

請家長預先選擇評核日拍攝的地點，於同樣地點進行測試。

最好選擇子女熟悉的環境，讓他們在評核時發揮得更好。

留意選在的地方環境是否安靜，以免影響拍攝時收音效果。

在評核期間，家長不用出鏡參與。

如遇惡劣天氣或特殊情況，教育局宣布小學要停課，則當天的評核會改期進行，其他日子則如期進行。詳情在學校網站公布，或以電郵通知家長。

申請結果

暫定於2022年1月下旬以電郵通知所有申請人之家長 / 監護人。

最新影片：

入學申請常見問題

申請人的居住地區會否影響取錄結果？學校會否提供保母車服務？

聖保羅男女中學附屬小學公開招生，校網不限；居住地區或所屬校網並非取錄因素。學校與家教會透過 投標方式由承辦商提供保母車服務，路線遍及港島、九龍及新界。承辦商亦會照顧 學生課外活動放學的接載。

學校希望取錄哪一類型的小朋友?

聖保羅著重培養孩子的良好的品德及發掘每一個學生的潛能，尊重小朋友的不同的性格，無論是多言好動或是慢熱被動，都會有自己的潛能。最重要是小朋友能夠表現真我，具溝通能力和良好的待人接物態度。

交申請表時如不提交其他參考資料，會否影響取錄機會？

除了必須繳交的文件外，其他參考資料（例如比賽獎項、興趣班證書等）並非必要， 亦不會影響其取錄機會；如欲提供，不可超過兩頁（A4 紙）。

學校學費一年多少？有沒有助學金？

首輪面見用甚麼方式進行？

本校以「網上評核的方式」進行首輪面見。申請人家長會在9月下旬收到一個戶 口連結及密碼，以登入本校的網上系統。申請人家長只需於指定日期及時間內登 入系統，讓申請人完成指定的任務，期間家長用簡單器材(例如: 手機或平板電腦) 為申請人拍攝影片作記錄，並將影片上傳本校的系統中即可。

上傳影片的格式及拍攝背景要求？

由於影片是用作記錄學生的實際表現，家長只需使用一般的解像度（如: 720p）的手機或平板電腦作拍攝，切勿作出剪接及加入影像特效等。拍攝時沒有場地及背景要求，但必須確保申請人樣貌及聲音清晰。

面試時間有多長？

每位申請人在首輪面見中（連登入、拍攝及上傳影片等），必須於限時內完成（約一小時）。

評核內容及重點是甚麼？

所有申請人均會獲邀參與第一次網上評核，內容以日常生活及經驗為主，從而觀 察申請人的表達及思維能力等。獲參加第二次甄選的申請人，在情況許可下，將 會由校長、副校長和主任分別面見，校長同時也會面見家長，了解家長教育子女的理念，家校如何合作培育孩子。

申請人家長如何得知網上評核的安排詳情？

學校將於9月下旬透過申請人家長電郵通知考核日期、時間及模式；而評核前一星期將會為每一個申請人的家長進行系統測試，以確保評核當日在系統操作上能 順利進行。

申請人家長可否要求更改網上評核的時間？

所有申請人將獲編排於指定的日期和時段參與評核，家長必須依照電郵詳情，安 排申請人準時登入網站。預先編定的評核時間恕不能更改。

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責任編輯：沈佩珊