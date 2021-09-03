【打卡好去處】20藝術品進駐灣仔及大角咀海濱　展出一年市民可隨意接觸

▲ 李樂生團隊作品《六十維港》。（陳永康攝）

灣仔北海濱及大角嘴海濱近月化身「藝術館」，放置了20組來自「海濱公共傢俬設計比賽」的優勝藝術品。海濱事務委員會主席吳永順就指，有關藝術品將會攞放一年，期間市民可以坐、可以瞓、可以玩，各適其適，如市民反應良好，或會延長展期。

灣仔北「渡輪碼頭畔主題區」及「海濱休閒站」展品：

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灣仔北「水上運動及康樂主題區」展品：

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大角咀海輝道海濱花園展品：

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吳永順又指，每一個得獎作品都有自己的設計和想講述的故事，例如有藝術品想表達60年代的歷史、亦有藝術品是可供市民坐下欣賞的，當中不乏心思和創意。

被問及會否擔心藝術品在使用過程中被損壞？吳永順稱，每項藝術品的作者會自行負責維修及保養，所以不太擔心損壞，但仍希望市民珍惜公物，

我地唔會去擔心一樣嘢會被人破壞而不去做。

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記者：陳梓蔚