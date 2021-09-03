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【施政報告】林鄭月娥探訪中學　聽取學生意見

政治 19:33 2021/09/03

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林鄭月娥（站立者）與學生座談，聽取施政報告的意見及建議。（政府新聞處）

新一份施政報告下月發表，特首林鄭月娥今日走進校園，並且與中學生舉行座談，聆聽對施政報告的意見。

林鄭月娥今日去到保良局羅傑承（一九八三）中學，聽取校方推動STEM教育的經驗，以及參觀學生作品和STEM教材的展示，包括相撲機械人、3D打印技術、水耕系統和虛擬實境等。

她表示，本屆政府投入大量資源發展創科，也十分重視在學校推動STEM教育，會繼續致力優化相關措施，務求從小培養學生對STEM的興趣和加強學習，確保香港創科發展有源源不絕的人才。

另外，林鄭又與該校約60名，就讀中五、中六的學生座談，同時有約800名保良局屬下學校學生，以視像方式參與，約1小時的座談。她鼓勵同學，好好裝備自己，勇於追尋理想，又指香港前景十分美好，因擁有一國兩制及其他傳統優勢，加上十四五規劃中支持香港的發展。

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責任編輯：陳宛彤

保良局 STEM 香港 中學 林鄭月娥 施政報告

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