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【新冠疫苗】衞生署指4人打針後疑現腦炎　其中打科興4旬婦右上肢麻痺及發燒

社會 20:08 2021/09/03

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衞生署指4人打針後疑現腦炎，其中打科興4旬婦右上肢麻痺及發燒（陳靜儀攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（3日）公布最新一份安全監察報告，提到截至上月31日，共接獲4宗打針後懷疑出現腦炎的報告。經審視所得的臨床數據後，其中3宗個案被認為與接種疫苗無關，其餘1宗個案涉及一名43歲女子，她接種科興後疫苗出現頭痛，右上肢麻痺及發燒，治療後病情好轉及出院。

報告表示，每接種十萬劑疫苗才會出現0.01宗懷疑腦炎個案，又指根據香港大學從醫管局收集的初步資料，於2018、2019及2020 年，在12歲或以上的人口中，每年平均有515宗腦炎新病例的紀錄。腦炎是腦組織的炎症，通常由感染或自身免疫反應引起，是其中一種腦病，其症狀一般包括頭痛，局部神經功能缺損，畏光，頸部僵硬，精神混亂及/或抽搐。

衞生署上月亦接獲2宗在接打針後懷疑出現橫貫性脊髓炎的個案。在審視這些個案的臨床數據後，其中一宗被認為與疫苗接種無關。餘下一宗個案涉及一名40 歲男子，他曾接種復必泰疫苗，其後右半身麻痺和無力。他的情況穩定，無需治療。

橫貫性脊髓炎是於脊髓發炎時出現的一種神經系統情況。橫貫性脊髓炎的症狀可能包括背部或頸部疼痛、手臂或腿部無力以及腿部感覺異常。根據港大由醫管局收集的初步資料，於2018、2019 及2020 年，在12歲或以上的人口中，每年平均有48宗橫貫性脊髓炎的新病例紀錄。

懷疑打針後出現心肌炎或心包炎方面，報告指上月曾接獲40宗個案。經審視所得的臨床數據後，其中4宗個案被認為不屬於心肌炎或心包炎，一宗缺乏足夠資料以作評估，另外15宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。其餘的20宗個案涉及14名男子和6名女子，年齡介乎12至63歲，19人曾接種復必泰疫苗而其餘一人則接種了克爾來福疫苗。衞生署累計共接獲67宗懷疑心肌炎或心包炎的報告。

衞生署另於上月接獲5宗懷疑血小板減少症個案，在審視這些個案的臨床數據後，4宗均被認為與疫苗接種無關，另外1宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。衞生署累計共接獲24宗懷疑血小板減少症的報告。

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記者：鄧凱文

 

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