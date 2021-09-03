【食物安全】錦華坊蝦子麵樣本違食物標籤規例　食安中心籲市民停止食用

▲ 錦華坊「香港製造蝦子麵」樣本食物標籤未有標明含用相關防腐劑二氧化硫的作用類別及名稱，食安中心籲市民停止食用受影響產品。（網上圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（3日）公布，一個預先包裝蝦子麵樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱，籲市民停止食用受影響產品，業界如持有受影響產品，亦應立即停止使用或出售。

涉事產品為品牌「錦華坊」的「香港製造蝦子麵」，每包淨重454克。

中心發言人說，中心跟進早前一宗相關事件時，從深水埗一超級市場抽取上述產品樣本作檢測，結果顯示，樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

中心已知會涉事店鋪及製作該蝦子麵的製造商，並指令涉事店鋪將受影響產品停售及下架，有關製造商已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線5628 8168，查詢上述產品的回收事宜，如有足夠證據，中心會提出檢控。

中心指出，二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫，但對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界，據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，其作用類別及其名稱須在配料表中指明，違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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責任編輯：馮琪雅