【強制檢測】愉景灣觀霞樓及東涌美逸樓指明人士周六須強檢　流動採樣站續運作

▲ 政府將於明日（4日）於東涌逸東（二）邨美逸樓及愉景灣觀霞樓對出空地，增設流動採樣站。（資料圖片）

本港新冠疫情放緩，因應與變異病毒株確診本地個案，於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，與大嶼山愉景灣觀霞樓及東涌逸東（二）邨美逸樓相關的指明人士，須於明日（4日）進行強制檢測。

政府明日會在愉景灣觀霞樓對出空地增設流動採樣站，而位於逸東（二）邨美逸樓對出空地的流動採樣站明日亦會繼續運作，為須接受強制檢測的居民／工作人員提供免費服務。

連同18間社區檢測中心，全港各區於明日合共有29個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，檢測量足以應付需求。

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責任編輯：馮琪雅