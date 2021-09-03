  • 30°C
香港時間 : 2021903日 (週五) 20:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】愉景灣觀霞樓及東涌美逸樓指明人士周六須強檢　流動採樣站續運作

社會 20:21 2021/09/03

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

政府將於明日（4日）於東涌逸東（二）邨美逸樓及愉景灣觀霞樓對出空地，增設流動採樣站。（資料圖片）

本港新冠疫情放緩，因應與變異病毒株確診本地個案，於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第3、7、12及19日進行強制檢測，與大嶼山愉景灣觀霞樓及東涌逸東（二）邨美逸樓相關的指明人士，須於明日（4日）進行強制檢測。

政府明日會在愉景灣觀霞樓對出空地增設流動採樣站，而位於逸東（二）邨美逸樓對出空地的流動採樣站明日亦會繼續運作，為須接受強制檢測的居民／工作人員提供免費服務。

連同18間社區檢測中心，全港各區於明日合共有29個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，檢測量足以應付需求。

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

愉景灣 疫情 新冠肺炎疫情 肺炎 衞生署 東涌

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
18:07 2021/09/02
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利
今日 10:04
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利