【精神健康】青山醫院精神健康體驗館10月1日開放　暫只供受邀團體及學校參觀

▲ 青山醫院精神健康體驗館10月1日開放。（政府新聞處圖片）

青山醫院的精神健康體驗館將於10月1日起開放予受邀請的社區團體及學校參觀，院方稱，基於疫情發展，體驗館首階段只作有限度開放，邀請部分社區團體及學校預約登記參觀。

體驗館將會根據疫情發展，在情況許可下擴展至讓其他團體及公眾人士申請參觀。體驗館會適時公布未來的開放安排。

體驗館內將展出多項具歷史價值的文物，展示香港精神科服務發展及青山醫院的歷史；並設有互動展品，介紹多種常見的精神健康問題及治療方法，加深大眾對精神健康的認識。此外，參觀人士更可利用虛擬實境技術親身感受精神健康問題的徵狀。

青山醫院行政總監林明醫生指，社區教育對促進市民的精神健康尤其重要，希望透過精神健康體驗館，讓參觀人士可以更明白有精神需要患者的處境和感受，藉此消除社會上對患者的誤解和歧視。

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責任編輯：陳梓蔚