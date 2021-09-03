【非洲豬瘟】本港現首宗野豬染非洲豬瘟個案　漁護署：目前無本地豬場受影響

▲ 小西灣山徑近月接連發現野豬屍體。（網上圖片）

小西灣接連發現野豬屍體。漁農自然護理署（漁護署）今日（3日）公布，在一具野豬屍體樣本檢測出非洲豬瘟病毒，為本港首宗野豬感染非洲豬瘟病毒的個案。

漁護署指，因應近日香港島小西灣出現異常野豬死亡個案，漁護署人員為一具在小西灣歌連臣角道被發現的野豬屍體進行化驗。結果發現，有關野豬屍體樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署至今未有在香港其他地區發現異常野豬死亡個案。

漁護署稱，港島區並無豬場，目前亦無本地豬場受是次事件影響。漁護署提配，如豬場負責人發現豬隻健康有異常，須向漁護署通報。

非洲豬瘟屬豬隻及野豬間高度傳染的疾病，但並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類。漁護署補充指，事件不會構成食物安全風險，亦不影響本港活豬供應，豬肉徹底煮熟後可放心食用。

市民如遇到野豬，應盡量與牠們保持距離，以保障個人安全。

立法會漁農界議員何俊賢表示，若政府就非洲豬瘟防控一事有所鬆懈，或對本地養豬業帶來衝擊，要求政府重置野豬狩獵隊並在必要時提供服務、支援養殖場改善圍牆和打擊非法餵飼野豬情況。

香港農業聯合會則要求政府加強在養豬場附近捕獵野豬、加強進口肉類管制及檢驗、嚴懲非法餵飼野豬人士。

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責任編輯：陳梓蔚