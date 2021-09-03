【非法活動】胡英明︰懲教署管理面對挑戰　不容監獄成為「反中亂港」基地

▲ 懲教署署長胡英明。（無綫新聞截圖）

羅湖懲教所6名在囚人士藏有違禁品，被紀律檢控，有指其中一人前南區區議員袁嘉蔚。懲教署署長胡英明表示，隨着反修例事件入獄的人數增加，署方管理面對挑戰，強調不容監獄成為「反中亂港」基地。

羅湖懲教所管方昨日表示，個別還押在囚人士企圖在院所內建立勢力，並積極聯絡其他還押在囚人士參與。管方對目標人物的工作地點進行突擊搜查，並發現她和其餘5名在囚人士藏有違禁品，前人員即時對她們採取紀律檢控。期間，懲教所曾調派俗稱「黑豹部隊」的區域應變隊及警衛犬隊到場支援，胡英明更親自到現場督師。

胡英明接受無綫新聞專訪時透露，涉事違禁品是指食物、唇膏及髮夾等，超出還柙人士可管有上限。他認為不可小看這個問題：「開始的時候可能是關於感情而給你，友情已給你吃，但問題發展落去就不是感情，就變作招攬他人，勢力就是這樣形成，以前黑社會都是這樣去收人。」

胡英明表示，在囚人士有組織地抹黑懲教制度，目的是為了改變監獄生態，令人不怕監，影響整個香港的穩定及安全。

對於有指部分區議員多次申請探監被拒，胡英明則稱，很多青少年因「黑暴」相關罪行入獄後感到後悔，區議員探監只是呼籲他們要繼續抗爭，質疑他們探監是否有實際需要。

早前有關注囚權組織基於人道理由，促請懲教署改善監獄酷熱環境問題，胡英明則表示，若提供條件不合理就會改，但強調監獄與出面的環境永遠是不會對等︰「如果是對等的話就怎麼會是監獄呢？」

社會福利界前議員邵家臻則表示，是次事件發生後有約22人被調往「水飯房」單獨囚禁。

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責任編輯：陳葆琳