【疫苗接種】劉宇隆指本港僅4宗接種後嚴重過敏　籲市民毋須憂慮

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

香港已接種疫苗半年，疫苗接種率現時已達6成多。 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，疫苗接種率本月底可有望達至7成，認為當接種率達至9成時，本港便可望與其他地方通關。 他又認為，本港的新冠疫苗接種指引過於保守，需更新指引與時並進，又強調過去僅有4宗引發嚴重過敏反應個案，反映對藥物、食物過敏人士並非不能打針，市民毋須憂慮。

劉宇隆今早（4日）接受電台訪問時，引述美國內科醫學雜誌內一項研究，約220名在接種首劑mRNA新冠疫苗後出現過敏反應者，包括20名接種後有即時休克反應的人士均可成功接種第二針。他說，本港目前僅有4宗個案在接種後出現呼吸困難或血壓偏低，需要醫護人員即時介入的個案，比例遠低於外國，認為本港建議接種首劑疫苗後出現過敏反應的人士，不要打第二針的做法是過於保守，當局應適時更新接種疫苗的指引。

那些指引是偏於保守、過時，需要跟進，所以我現時在鴨脷洲接種中心，我們的桌上說如果是對食物或藥物有即時的過敏都要小心，其實是不需要的，真的可以接種，我不是說當時的指引是錯，絕對不是，因為當時的經驗不足，經過了六個月，累積770萬針，我覺得這些指引真的是過時，要更新。

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至於早前一名九龍醫院員工 因急性心臟病離世，其去世前數天曾接種科興疫苗。劉宇隆表示，患者本身有急性心臟病，個案會交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視，又指2019年有逾3000名30歲以上人士，因為急性心臟病去世，強調市民毋須擔心。

港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰於同一節目表示， 看不到乙型肝炎病人有任何原因不適合接種疫苗，指即使病人有肝硬化，其肝臟情況可接受亦適合打針。他估計98%乙肝病人都適合接種，如果不接種疫苗，一旦感染新型肺炎，死亡率會更高。

另外，劉宇隆又指， 本港的疫苗接種率本月底可有望達至7成，認為當接種率達至9成時，本港便可望與其他地方通關。他說， 本港長者染疫後的死亡率達3成，若長者接種率低，則無法達至接種計劃的原意，呼籲照顧者設法協助長者打針，強調本港兩款疫苗對長者預防感染後有重症及死亡的效果一樣好。

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責任編輯：郭詩詩