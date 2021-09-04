  • 29°C
香港時間 : 2021904日 (週六) 11:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】劉宇隆指本港僅4宗接種後嚴重過敏　籲市民毋須憂慮

社會 10:40 2021/09/04

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

香港已接種疫苗半年，疫苗接種率現時已達6成多。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，疫苗接種率本月底可有望達至7成，認為當接種率達至9成時，本港便可望與其他地方通關。他又認為，本港的新冠疫苗接種指引過於保守，需更新指引與時並進，又強調過去僅有4宗引發嚴重過敏反應個案，反映對藥物、食物過敏人士並非不能打針，市民毋須憂慮。

劉宇隆今早（4日）接受電台訪問時，引述美國內科醫學雜誌內一項研究，約220名在接種首劑mRNA新冠疫苗後出現過敏反應者，包括20名接種後有即時休克反應的人士均可成功接種第二針。他說，本港目前僅有4宗個案在接種後出現呼吸困難或血壓偏低，需要醫護人員即時介入的個案，比例遠低於外國，認為本港建議接種首劑疫苗後出現過敏反應的人士，不要打第二針的做法是過於保守，當局應適時更新接種疫苗的指引。

那些指引是偏於保守、過時，需要跟進，所以我現時在鴨脷洲接種中心，我們的桌上說如果是對食物或藥物有即時的過敏都要小心，其實是不需要的，真的可以接種，我不是說當時的指引是錯，絕對不是，因為當時的經驗不足，經過了六個月，累積770萬針，我覺得這些指引真的是過時，要更新。

同場加映：小孩眼睛被鎅刀所傷險盲，眼科醫生拆解意外急救方法

至於早前一名九龍醫院員工因急性心臟病離世，其去世前數天曾接種科興疫苗。劉宇隆表示，患者本身有急性心臟病，個案會交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會審視，又指2019年有逾3000名30歲以上人士，因為急性心臟病去世，強調市民毋須擔心。

港大醫學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授袁孟峰於同一節目表示，看不到乙型肝炎病人有任何原因不適合接種疫苗，指即使病人有肝硬化，其肝臟情況可接受亦適合打針。他估計98%乙肝病人都適合接種，如果不接種疫苗，一旦感染新型肺炎，死亡率會更高。

另外，劉宇隆又指，本港的疫苗接種率本月底可有望達至7成，認為當接種率達至9成時，本港便可望與其他地方通關。他說，本港長者染疫後的死亡率達3成，若長者接種率低，則無法達至接種計劃的原意，呼籲照顧者設法協助長者打針，強調本港兩款疫苗對長者預防感染後有重症及死亡的效果一樣好。

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【強制檢測】愉景灣觀霞樓及東涌美逸樓指明人士周六須強檢　流動採樣站續運作
20:21 2021/09/03
【強制檢測】愉景灣觀霞樓及東涌美逸樓指明人士周六須強檢　流動採樣站續運作
【精神健康】青山醫院精神健康體驗館10月1日開放　暫只供受邀團體及學校參觀
20:50 2021/09/03
【精神健康】青山醫院精神健康體驗館10月1日開放　暫只供受邀團體及學校參觀
【新冠疫苗】今再多逾5.6萬人打針　累計420萬人已打首針
22:21 2021/09/03
【新冠疫苗】今再多逾5.6萬人打針　累計420萬人已打首針

你可能感興趣

【強制檢測】愉景灣觀霞樓及東涌美逸樓指明人士周六須強檢　流動採樣站續運作
20:21 2021/09/03
【強制檢測】愉景灣觀霞樓及東涌美逸樓指明人士周六須強檢　流動採樣站續運作
【精神健康】青山醫院精神健康體驗館10月1日開放　暫只供受邀團體及學校參觀
20:50 2021/09/03
【精神健康】青山醫院精神健康體驗館10月1日開放　暫只供受邀團體及學校參觀
【新冠疫苗】今再多逾5.6萬人打針　累計420萬人已打首針
22:21 2021/09/03
【新冠疫苗】今再多逾5.6萬人打針　累計420萬人已打首針
肺炎 醫生 經濟 科興 疫苗 過敏 新冠肺炎 香港大學李嘉誠醫學院 新冠肺炎疫情 電台

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利
10:04 2021/09/03
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利
【丁父憂】張頴康外父腦出血離世　正懷孕麥雅緻悼亡父：心像穿了大洞
19:35 2021/09/03
【丁父憂】張頴康外父腦出血離世　正懷孕麥雅緻悼亡父：心像穿了大洞