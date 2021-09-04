【新冠肺炎】今日新增1宗菲律賓輸入個案　患者已打兩針科興疫苗

▲ 本港疫情放緩。（資料圖片)

本港疫情放緩，衞生防護中心公布，今日（4日）新增1宗輸入個案，患者已打兩針科興疫苗，沒有新增源頭不明個案，下午不設疫情記者會。新增的個案患者來涉及一名45歲外傭，她於7月5日及8月2日在菲律賓接種兩劑科興疫苗，9月2日乘5J272從菲律賓抵港，檢出帶L452R變種病毒。同日錄得少於10宗初步確診個案。

昨日錄4宗輸入個案，均涉周三（１日）抵港的菲傭，全部都染L452R變種病毒，屬措施放寬後首現外傭輸入個案；4人乘坐宿霧太平洋航空5J272航班，被禁止抵港14天。

另外，世衞日前更新新冠病毒「值得注意的變種」(VOI)，將今年初於哥倫比亞發現的「B.1.621」列入「值得注意的變種」，並命名為「Mu」，並指有關變種病毒株可致免疫逃逸情況，亦會減低恢復血漿及新冠疫苗中和抗體能力。詳情請見：【下一頁】

而本港截至昨日亦錄得3宗涉及Mu變種病毒輸入個案，當中2名19及22歲的男女，6月6日由哥倫比亞抵港，2日後確診；另一人則為26歲女子，7月20日由美國抵港，4日後確診。詳情請見：【下一頁】

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡