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【引入海外醫生】陳肇始指放寬外地醫生來港執業要求　不會降低專業水平

社會 11:13 2021/09/04

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食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片)

政府將放寬《醫生註冊（修訂）條例草案》對非本地培訓醫生來港執業的要求，讓有專科資格的非香港永久性居民醫生來港註冊，他們的醫學資格必須得到醫專認可。食物及衞生局局長陳肇始指，即使放寬至非香港永久性居民的醫生來港執業，亦無降低專業水平。

陳肇始今早（4日）接受電台訪問時指，修訂目的是希望吸引更多人來公營醫療機構工作，即使放寬至非香港永久性居民的醫生來港執業，他們均要持有認可醫學資格，並由本港醫學專科學院頒授專科資格，強調無降低專業水平。

非香港永久性居民，要是專科醫生，他畢業的大學都要在名單上，其專科資格都要受醫專和專科學院認可 ，無論是香港永久性居民或者非香港永久性居民，標準都一樣，在專業要求、專科資格要求一樣，所以完全沒有降低水平。

她指出，本港的公營醫療體系人手不足，且專科輪候時間長，因而當局必須多管齊下解決問題，其中包括輸入更多醫生，又解釋有關條例的調整，是基於在立法會相關法案委員會中，大多委員認為原有案未能夠吸引足夠醫生來港執業，尤其是專科醫生。至於可以吸納的人數，她就說要視乎申請人是否符合要求、計劃是否吸引、公營醫療體系有多少位，因此現時難以估計。

陳肇始又提到，有關安排不影響本地醫科畢業生的實習位及工作情況，強調當法例通過後，港府會與醫專、醫管局及衞生署建立平台，商討如何增加醫科生的實習名額，務求提供足夠的專科培訓機會予所有合資格的醫生。

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責任編輯：郭詩詩

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