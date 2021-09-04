【食用安全】食鯇魚驚見兩條線狀物 網民大驚求助：唔通係寄生蟲？

食鯇魚要留心，一名網民在網上分享，稱近日進食鯇魚，赫然發現兩條線狀物，網民擔憂是寄生蟲，故上網求助，期望有人解答。

一名網民近日在「將軍澳主場」發帖，稱食鯇魚發現兩條線狀物，

食下食下鯇魚發現呢兩條嘢

唔通係史上最可怕嘅寄生蟲???

希望有人幫手答

Ps: 佢哋已經死清光

帖文一出引起網民熱力議，多名網民直言好恐怖，有網民稱，「淡水魚寄生蟲一大把」；有網民稱曾經遇過，「我好幾年前，將軍澳taste買一份割好的三文魚頭頭尾尾啲肉做火煱，又係食到這麼，一模一樣，條白色頭尾都係尖的，煮好耐都係吾易斷，應該係寄生虫。」另有網民詢問在哪裏購買，事主稱在樂富買。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中華肝吸蟲可致膽管癌

本港食物安全中心指出，在一般環境下飼養的淡水魚（例如鯇魚及大頭魚），除了致病菌外，還可能帶有寄生蟲，例如造成膽管梗阻、肝硬化和引致膽管癌的「中華肝吸蟲」。

食安中心表示，人們進食受感染的淡水魚後，囊狀幼蟲會在十二指腸破囊而出，遷移到肝臟內的膽管。囊狀幼蟲會在膽管內發育成蟲，然後產下蟲卵，蟲卵可隨膽汁進入糞便，繼續傳播週期。

感染小量中華肝吸蟲可全無症狀或只出現輕微症狀，但感染大量中華肝吸蟲則會令患者受到長期嚴重感染，引致食慾不振、腹瀉和發燒。此外，中華肝吸蟲亦會造成膽管梗阻和肝硬化，嚴重者可造成慢性黃疸，繼而較容易出現膽管癌。

超過100種淡水魚可感染到中華肝吸蟲，例如鯇魚（草魚）及大頭（花鰱或鱅魚）。有報告指，個別流行地區的感染率偏高是由鯇魚所致。進食含有生、未經徹底煮熟、鹽漬、醃製或煙燻淡水魚的菜式可能會引致這種風土疾病。

中心提醒，酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料均不能殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲。如用作火鍋及粥品等食物配料時，又或魚片切得太厚時，雖特別注意淡水魚會否煮不熟。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣