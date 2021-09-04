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【中大深圳】林鄭月娥指港府支持大學在大灣區城市辦學　助力大灣區打造教育和人才高地

社會 11:24 2021/09/04

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行政長官林鄭月娥今日（4日）在香港中文大學（深圳）2021年度入學典禮透過視像致辭。（政府新聞網)

行政長官林鄭月娥今日（4日）以視像方式，在中文大學深圳分校入學禮致辭。她表示，政府一直支持各大學在粵港澳大灣區內地城市辦學，助力大灣區打造教育和人才高地。而《十四五規劃綱要》亦提出，推進各項加強教育交流，及便利香港學生到大灣區內地城市就學的措施。

林鄭月娥說，中文大學深圳分校是大灣區高等教育協作的成功典範，可以傳承香港中文大學辦學理念和學術體系，並致力培養具國際視野、中華傳統和社會擔當的創新型高層次人才。

她指出，中大深圳分校踏入第8個年頭，今年迎來第一批臨床醫學本科生，是重要的里程碑，亦是對接大灣區國家戰略的總體部署，對促進大灣區醫療健康產業發展、深化深港兩地醫療、教育領域合作有標誌性的意義。她感謝國家教育部、深圳市政府及各相關衞生部門推動和配合，令這個辦學辦醫計劃得以順利開展。

她最後亦祝願中文大學深圳分校的學生有一個精彩又難忘的學術之旅，期望他們可在青春歲月裏發奮圖强，未來既為國家發展作出貢獻，又希望疫情盡快過去，在不久的將來可以到港中大深圳校園與他們見面。

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責任編輯：郭詩詩

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