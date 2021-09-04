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【ERROR成員】網民翻舊帳指193曾嫌棄阿Dee　ERROR四子互撐：未來只會更團結

娛樂 12:30 2021/09/04

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193曾嫌棄阿Dee「唔識服裝」，ERROR四子互撐：「未來只會更團結。

ERROR成員193（郭嘉駿）近日因為其網店「LILABOC」拖欠款項、態度惡劣等事件成為熱話，193本人多次為事件解畫，近日再被爆出193曾經嫌棄ERROR隊友「唔識服裝」，被矛頭所指的阿Dee（何啟華）大方回應，而其餘兩位成員吳保錡和肥仔（梁業）有現身互撐隊友。

193的網店「LILABOC」日前被爆拖欠客人款項超過半年仍未退款，該名客人又公開截圖，爆料被網店爆粗無禮對待，193先後數次在社交網站限時動態回應，指客人未有留意指示擅自過數，又斥對方無禮在先，並對一眾「3嫂」（193粉絲稱號）辱罵：「係你冇禮貌在先，我唔覺得需要對你客氣！」

【ERROR成員】郭嘉駿潮牌店被顧客催退錢　193網店LILABOC：呢個世界真係好多奇怪人

（instagram圖片）

網民翻舊帳

以為事件就此平息，又有網民翻出舊帳，貼出193在其粉絲TG群組的截圖。

當時193曾經表示：「今次（團tee）呢件唔係我設計嘅，係某成員設計，設計我完全唔知情，有人好想話事，咁我無理由搶嘢嚟做。所以大家知道設計同埋sizing方面係由一個唔識服裝嘅人話事，不過無乜所謂嘅，因為無論製成品係點，大家都係會課金。」

【ERROR成員】193為爆粗罵顧客事件解畫　郭嘉駿霸護「老婆」：鬧我fans就一定唔得

（instagram圖片）

網民猜測193當時所指「唔識服裝」的正是只一ERROR成員阿Dee，而阿Dee昨日在其個人IG的限時動態作出回應，直認自己就是193所指的那位「好想話事」的成員：

本身唔打算出聲，既然大家拎返「舊事」嚟講，咁我就回應下啦。戥我唔抵嘅人，多謝先。因為我覺得你地真心關心我當時感受，所以我感受到濃濃嘅愛意。不過如果時光倒流，我會俾返3爺做返設計，個時我份人係比較獨裁心急，成日自己做planing，單方面想為ERROR做啲事，而忽略咗隊友嘅想法，所以我都上咗一課成長了。

重點：#想借舊屎嚟搞分化嘅朋友 #麻煩你地慳返啖氣 

四為一體，四位一體。一世人兩兄弟有你有我。我地四個都知唔係口號，未來我地只會更團結，把握機會，做更多好作品娛樂大家。

【ERROR成員】Do姐追問郭嘉駿「限量波鞋」事件　193顯霸氣：拍個廣告都買到廿對【有片】

（instagram圖片）

同場加映：七仙羽專訪

ERROR的隊長肥仔轉發阿Dee的帖文，並力據隊友：「過去咗嘅嘢就由佢過去，四歸一超於一切領域，相信我哋會越做越好！」

至於保錡亦有貼出ERROR成員四人合照，並寫道：「一世人兩兄弟有你有我，唔洗講咁多！」

【MIRROR X ERROR】姜濤與姜糖製蛋糕為阿Dee慶生　 一哥何啟華大讚：真的很好吃！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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