【消費券購物】網民深水埗深之都買AirPods中伏　疑買到次貨：俾人呃咗1千消費券

▲ 網民於深水埗深之都用消費劵買AirPods，懷疑買到次貨中伏。

第一期的消費券經已派發，不過近日有網民發文，指於深水步深之都一間電子產品店購入Airpods耳機，使用時發現耳機經常斷線失聲，於是攜耳機到Apple Store檢查後，發現買到疑似次貨，他向店方投訴，但未獲回覆，遂在網上發文，藉此提醒其他網民避免受騙。

該名網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」發文，直指「俾人呃咗1千消費券」，事緣早前於深水埗深之都一間電子產品店使用電子支付購買第2代AirPods耳機。回家後開盒時沒有仔細檢查新舊，使用時發現耳機經常斷線失聲，近日遂攜耳機到Apple Store檢查。

Apple Store職員指此為第1代AirPods耳機，而充電盒機身序號與電話紀錄顯示不符，和店內的其他AirPods相比，事主的耳機顯得非常殘舊，耳機上字體幾乎完全褪色。

單據上的機身編號與包裝盒上的不同已經是非常離譜，現在是連接airpod後電話上顯示的都不一樣，一種產品，有三種序號，只顯示此產品整大機會為偽冒產品或翻新次貨。

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事主其後向涉事店鋪查詢，但並未得到回覆，他亦在網上搜尋有關該店鋪的報道，發現店鋪聲譽不佳，過去曾被指經營手法不良，如售賣翻新機，但以全新標榜出售，貨不對板，售賣損壞的次貨。

事主又補充，耳機經格價網站購買，他已向網投訴，但網站指涉事店鋪回覆現時已沒有出售第一代AirPods耳機，網站亦指沒有足夠證據確認商戶出售的產品與單據顯示的機身編號不同。

畀晒圖片都話無證據，店鋪亦唔覆我。

事主指目前已就事件向消委會投訴，正等待回覆，亦提醒其他網民避免受騙。

帖文一出，引起其他網民熱議，紛紛留言，「多謝樓主出po提醒大家，希望樓主盡快討回公道」、「所以買呢啲都會出大鋪買，唔會貪平嗰一千幾百」、「樓主快啲報海關，用商品說明條例告佢」、「過千蚊既野，都係去返大型連鎖店買安全啲」。

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責任編輯：羅嘉欣