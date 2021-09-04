【兩地通關】邱騰華指本港與內地關係密切　會優先處理兩地通關事宜

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華。（資料圖片)

容許內地居民免檢疫來港的「來港易」計劃因兩地疫情擱置多時，日前特首林鄭月娥就透露會盡快推出，先導計劃在廣東省，其後可延至上海。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，內地在防疫方面做得好，在經濟及其他方面亦是香港的重要伙伴，會是優先處理通關的地方。

邱騰華今日（4日）接受電台訪問時指，政府一直有和内地就通關保持溝通，但在一國兩制下，香港和内地安排並非等同，認為港府應要汲取內地的經驗，阻止疫情擴散的工作要做得快，而政府亦會在適當時候作出調整，設有「回港易」安排已經反映得到。他說，港府應要繼續嚴防輸入，尤其是變種病毒個案；另須維持追蹤測檢，避免社區爆發，以及疫苗接種，但仍要繼續努力，才可以從疫情走出去。

他又說，香港與內地跟最密切的聯絡，在經濟及其他方面亦是香港的重要伙伴，會是優先處理通關的地方：

如果你問本地的市民、問海外駐港的人士，包括商界，你問他最想跟哪裡恢復通關，我想眾口一致一定是內地，因為從社會民生、家庭團聚、生活上、以至經濟上，必然內地是首要，所以這個是不可以擱下，或者退一個位置給其他地方，這個是很自然的，但是否代表我們未跟內地討論完之前，就完全不可以討論其他（地方）？事實證明我們都不斷將門打開。

問及有否向內地爭取局部通關，邱稱現時已有類似的安排，如港人在內地設廠，回港時可以申請豁免檢疫，至於港人返回內地能否免檢，則要視乎內地的情況。他說中國是人口最多的國家，而防疫策略亦是傾全國之力阻止擴散，成績有目共睹。

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責任編輯：郭詩詩