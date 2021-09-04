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【電梯意外】港鐵美孚站扶手電梯恐怖炒梯　港鐵：乘客鞋子攝進梯級間引致梯級損壞

社會 12:29 2021/09/04

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港鐵美孚站扶手電梯恐怖炒梯意外。

港鐵美孚站扶手電梯發生「炒梯」意外！今早（4日）約10時許，屯馬線美孚站月台往大堂上行方向扶手梯，在運行時突然傳出巨響，梯級繼而爆開，其間梯梳的碎片飛出，據了解當時有乘客被彈出的梯梳擊中手指受傷。港鐵回覆TOPick時指，在翻查閉路電視後發現，有乘客的鞋子攝進扶手電梯的梯級之間，引致梯級損壞，因而啟動電梯安全裝置。

（網上圖片）

有網民今早於社交平台發貼文，指今早約10時半，在屯馬線美孚站的一扶手梯的梯級突然爆開，梯梳碎片飛出，導致擊中市民手指受傷。有不少網民於貼文下留言，又指美孚站不是第一次發生扶手電梯炒梯：

美孚站已經唔係第一次！

炒左個梯級及級咀出嚟，觸動到安全掣停咗，梯級唔繼續行就得㗎啦，市民慢慢安全離開，維修嘅嘢咁電梯師傅嚟

呢期係咁炒梯，早兩日旺角B出口先炒完嚟。

去年港鐵柴灣站亦曾發生「炒梯」事件，扶手電梯碎片裂開彈出，引起網民熱議。詳情即看:【下一頁】 

TOPick已就事件向港鐵查詢，港鐵回覆時指，今日早上10點15分，美孚站車站控制室的燈號著起，顯示一條連接屯馬綫月台至大堂的上行扶手電梯停止運作。職員即時前往現場，看到扶手電梯最上層位置的梯疏及梯級有損壞，並將該部扶手電梯圍封。

港鐵表示，現場並無乘客表示受傷，事後職員翻查閉路電視片段，發現有乘客在乘搭扶手梯時，有一隻鞋子攝進扶手電梯的梯級之間，引致梯級損壞，因而啟動電梯安全裝置。港鐵已通知扶手電梯維修承辦商檢查及維修，車站亦已經加派人手，協助乘客使用其他扶手電梯。

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記者：郭詩詩

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