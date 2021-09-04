【引入海外醫生】醫專指港府修訂建議前並無諮詢醫專　已要求當局探討調整修訂可行性

▲ 香港醫學專科學院。（資料圖片)

政府將放寬《醫生註冊（修訂）條例草案》對非本地培訓醫生來港執業的要求，讓有專科資格的非香港永久性居民醫生來港註冊，他們的醫學資格必須得到醫專認可（即看:【下一頁】）。香港醫學專科學院今日（4日）就有關事宜發聲明，指政府事前沒有諮詢醫專，直至雙方昨日開會，醫專聽取當局解說。

食物及衞生局局長陳肇始今日表示， 即使放寬至非香港永久性居民的醫生來港執業，亦無降低專業水平。詳情即看：【下一頁】

負責監察及評核專科醫生水平的香港醫學專科學院今日發聲明，表示政府就最新公佈的三項修訂建前沒有諮詢醫專，直至雙方昨日（3日）開會，醫專聽取當局解說。聲明指，醫專原則上對可以進一步紓緩醫生人手壓力的方案，持開放態度，惟任何建議必須以確保醫生專業水平，以及維持專業自主的原則作為大前提，亦要確保不會影響本地醫科生的培訓及就業機會。

聲明又指，醫專有責任為專科資格水平把關，並會以公眾利益作首要考慮，就最新的修訂建議檢視和調整現時的專科註冊資格審核機制，以符合修訂條例需要維持專業水平之初衷，讓醫生及市民對相關的機制有信心。

醫專表示，已經就政府的最新修訂向當局反映意見，並要求當局探討調整修訂的可行性，期望當局向不同的持份者，包括年輕醫生及醫科生多作解說，釋除業界疑慮，加強雙方信任及尊重；又認為單靠引入非本地培訓醫生並不能解決醫生人力資源的問題，政府應該宏觀地作出檢視，加強公營醫療系統挽留人才等的措施，以紓緩醫生流失和人手需求不斷提升的壓力。

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記者：郭詩詩