【香港小姐2021】葉靖儀腰圍僅22 ¾吋講塑身秘訣　施茉莉懂5種語言分享學語文心得

▲ 香港小姐葉靖儀曾當模特兒。

《2021香港小姐競選》的12強佳麗：12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳誕生，將於9月12日（星期日）的決賽爭奪后冠。

佳麗臥虎藏龍，當中葉靖儀（Michelle）的腰圍只有22 ¾吋，她坦言有做Gym及在家中workout鍛鍊人魚線：「我做咗Gym都兩至三年，呢半年好勤力，因為要備戰（港姐），每星期會去3至4日。我亦有玩空中呼拉圈，雖然好痛同會瘀晒，但可以練到手臂同背部嘅力；另外我都鍾意行山親近大自然。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

海外行Catwalk

雖然Michelle今年只有23歲，但已擁有5年兼職模特兒經驗，且先後為多個品牌包括食物、飲品、銀行服務、快餐店等擔任平面模特兒及拍宣傳片。

另外，她曾代表法國某藝術水晶腕錶品牌，於墨西哥城及紐約行Catwalk。問到Michelle為何如此受品牌歡迎時，她謙虛稱：「有人讚我鏡頭前有自信。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

施茉莉懂5種語言

Michelle外，另一位佳麗施茉莉（Jasmin）也不簡單，雖然只有18歲，但人生經歷卻很豐富。因為爸爸職業關係，Jasmin小時候經常要搬去不同國家或城市居住，包括：倫敦、巴黎、米蘭、吉隆坡、海牙及多哈等，近年則定居香港。

另外，Jasmin父母亦常帶她四出遊歷及玩樂，Jasmin笑言自己的語言天份也可能是因此而來：「我住咗荷蘭5年，所以識講荷蘭話，咁學校又學咗好多年西班牙文，另外我爸爸係德國人，所以要學德文，廣東話就我媽要我學。」

此外她當然還會英語，所以能講5種語言。被問及學外語心得，Jasmin坦言要多講多練習：「你只係寫同睇係唔夠嘅，最好識多啲外國朋友，多啲講多啲傾偈。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

文武雙全動靜皆宜

準決賽時因獻唱女高音而令人留下深刻印象的Jasmin，原來本身已考獲8級鋼琴，此外在6歲時曾學習跆拳道，可謂文武雙全。

另根據Jasmin提供資料，不難發現她是主動積極的人，小時候已參加大量學校活動及比賽，當中包括Jasmin至愛的辯論比賽，更於2019年亦往新加坡參加海牙國際模擬聯合國會議。

同場加映：七仙羽