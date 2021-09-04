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張震隨《沙丘瀚戰》團隊現身威尼斯影展　媒體讚影片有望問鼎奧斯卡獎項

娛樂 14:39 2021/09/04

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《沙丘瀚戰》團隊出席第78屆威尼斯影展。

於香港時間昨晚（9月3日），《沙丘瀚戰》（Dune）導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）率領眾演員添麥菲查洛美 （Timothée Chalamet）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、張震、奧斯卡艾薩（Oscar Isaac）、佐斯布連（Josh Brolin） 及查維爾巴頓（Javier Bardem）等齊出席第78屆威尼斯影展，舉行世界首映禮。
 
當中男主角添麥菲查洛美在會場外現身，大批粉絲早在場等候，「甜茶」添麥菲亦一一合照簽名，令場外粉絲歡呼聲不斷。

添麥菲查洛美

至於華人代表張震亦型爆現身，這是張震參演的首部英語電影，張震表示：「當導演問我有沒有興趣演岳醫生時，我感到非常高興，我很高興得到丹尼斯的信任去演繹這角色，這是個很美妙的經驗。」

作為世界首映禮，已有媒體率先觀看電影，更獲得大量好評，在Rotten Tomatoes上獲South China Morning Post 記者給予5/5正評，更有其他外國媒體看畢後，直指《沙丘瀚戰》有望問鼎奧斯卡多個獎項。

撰文 : TOPick柴犬出動

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