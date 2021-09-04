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【娛圈醜聞】陳姓男演員涉與14歲女童性交被捕　TVB兩大嫌疑人陳銳峰+陳戩浩發文澄清

娛樂 15:21 2021/09/04

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陳姓男演員涉與女童性交被捕，TVB兩大嫌疑人陳銳峰、陳戩浩馬上澄清

一名24歲陳姓男演員涉嫌與年僅14歲的女童發生性行為被捕，消息一出大批網民瘋狂討論涉案男員身份，兩名於「嫌疑人名單」上的TVB男藝人陳銳峰和陳戩浩分別發帖以示清白。

今年八月一位24歲男子在網上結識一名14歲的女童，二人於尖沙咀一間酒店發生性行為，本月1日該名女童到警署報案，經調查後警方拘捕一名陳姓男子，案件列「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」處理。

【娛圈醜聞】消息指24歲陳姓男藝人被捕　涉與網上結識14歲女童非法性交

陳銳峰。（instagram圖片）

陳銳峰陳戩浩分別澄清

消息指該名男子為演員，最近曾演出一部電視劇集。

大批網民開始推測到底「誰是真兇」，其中TVB男藝人陳銳峰與陳戩浩分別都處於「嫌疑人名單」之上。

陳戩浩。（instagram圖片）

【代溝關注組】林正峰兒時受體罰留心理陰影　肥媽痛心送抱：邊個想傷害你？

曾參演《愛‧回家之開心速遞》飾演年輕版「雷公」的演員陳銳峰（Rio）是嫌疑人之一。

不過有網民率先在連登討論區代其澄清，指於2019年第30期無綫電視藝員訓練班畢業的他25歲，為他撇除嫌疑。

同場加映：七仙羽專訪

陳銳峰亦有在其IG限時動態轉發，感謝網民代其澄清，並更正他現年已經26歲。

另外，參演過《七公主》，又在《開心速遞》中飾演「氹仔」的陳戩浩（Darryl）在IG限時動表示：「大佬啊，我今年先23咋。」

之後，他再轉發友人的限時動態再講：「單嘢唔關我事㗎。」

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