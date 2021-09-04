【請吃飯的姐姐】蔡少芬曾用極端方法減肥　一餐只吃三粒提子：有要死的感覺

▲ 《請吃飯的姐姐》

減肥變瘦是現今女生終身學習的課題，在最新一集《請吃飯的姐姐》中，「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉和洪欣得到黃曉明「專屬」廚師孟令超的指導，獲得不少鮮為人知的健康減肥方法，令她們大開眼界。

今集《請吃飯的姐姐》內容是「港普F4」最關心的減肥話題，身型從未胖過的蔡少芬，更爆出曾試過用極端方法變瘦。

她在節目中說：「之前跟梁朝偉他們拍戲，因那時候剛巧去旅行，就一天吃四頓，那些甜品和最肥的東西都吃了，然後發胖，跟着就吃減肥餐，那減肥餐是吃3顆提子，我實在餓得有點抖，打電話給經理人，問他能不能再給我吃多一顆葡萄，說我真的好餓，他說不可以，因那減肥餐就是這樣。」

▲ 蔡少芬與洪欣。

好姊妹為老友感心痛

聽罷蔡少芬的經歷後，其他姐姐露出一臉難以置信。陳法蓉心痛地問好友：「你為甚麼要打電話去問？」洪欣亦說：「我是你的話就偷吃，多加一、兩顆。」

蔡少芬即擰頭說：「不行，你偷吃了一顆，晚上那一餐就沒有一顆葡萄了。其實我想說減肥餐那個東西，真是讓人活不過去。那時候吃完之後，真的覺得自己根本沒有吃過東西。有要『死』的那種感覺。」

至於同場的小經理宋雨琦，亦坦言在未出道前，試過一星期每天只喝一杯美式咖啡，雖然變輕了，但就患上逆流食道炎及嚴重脫髮。

此時黃曉明的專屬廚師孟令超，就表示過度節食對身體有嚴重的禍害。指最初會出現胃痛，之後會有食道返流，然後習慣性嘔吐，最後更有機會引致胃癌。說到這裡，港普F4即露出驚嚇的表情，紛紛說以後即使要減肥，亦要健康地減，不能過於激進。

▲ 朱茵與陳法蓉。

朱茵有老公「加持」獲勝

今集內容除圍繞減肥話題，亦有姐姐們最愛吃的湯麵，節目中便請來一位麵舞表演師閻錦超，教姐姐們邊整刀削麵邊跳舞表演。

在學習跳舞的過程中，眾人雖然是新手初哥，但跳起上來依然有板有眼，此時，蔡少芬提議分組進行PK賽，她與洪欣一組，而朱茵則與陳法蓉一組。結果在老公黃貫中所唱的《不再猶豫》做配樂「加持」下，朱茵一組獲勝。

至於輸家蔡少芬和洪欣除了要為客人煮油潑麵外，事後更要清洗全部食客的碗碟，十分慘情。