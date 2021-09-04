【減肥大作戰】微辣霍哥自爆內臟血管全塞 醫生一句話操肌半年激減48磅

網絡紅人霍哥（霍俊邦）早前身體健康響起警號，自爆身體健康時，赫然發現體內內臟脂肪及血管全塞，他聽從醫生忠告，秘密操肌半年，終練有所成，體重由原本93kg（約205磅）減至71kg（約156磅），引起網民熱議。

霍哥近日在其IG上傳多張赤裸上身、大騷操肌成功的相片，稱自己用半年時間，減了約48磅，雖然過程辛苦，但結果是值得」。他又貼出減肥前後對比皂，引來網民大讚霍哥操肌成果。

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霍哥在YouTube以「我決定奪回我的健康」為題，指近年為經營YouTube頻道，增加點擊不停拍片，導致食無定時、晚晚捱夜，每日睡不足6小時，雖然終過了20萬訂閲，但自己體重激增，健康變差。而自己從小夢想成漫畫中超級大隻佬，但距離這個目標更愈走愈遠。

直至今年初，他去做身體檢查，才驚覺自己才32歲，但身體變得好差，醫生更和他說，

如果我繼續落去嘅話，很容易中風，大家睇我外表唔覺㗎﹗其實我入面嗰啲內臟脂肪同血管全部塞晒，平時跑街跑唔到兩條街，已經喘晒氣，自己都覺得好廢﹗」

霍哥終於正視自己健康，在拳擊朋友「昌哥」影響下，決心要改善健康，並展開減肥之路，「我不想身體繼續變差，我不想醫生再說我會中風，我想成為我小時候憧憬的大隻佬。」

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霍哥坦言，改變從來都好困難，還要犧牲很多，過程只能堅持不斷堅持，

當你一直堅持下去，不知不覺間，你就會發現辛苦得來嘅成果，係值得㗎﹗唔好成日話好難，唔好覺得自己做唔到。做就係，做啦！

霍哥短短半年時間減去約48.4磅，他稱下一步是增肌增磅。大批網民紛紛讚賞，更稱與達哥撞樣。

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責任編輯：羅嘉欣