【東京殘奧】港將殘奧硬地滾球BC4雙人賽奪銀　林鄭發文祝賀：為三人成就感驕傲

▲ 香港運動員梁育榮、劉慧茵。（香港殘奧會圖片）

港隊代表梁育榮、劉慧茵於硬地滾球BC4級別混合雙人賽決賽中奪得銀牌。政長官林鄭月娥、民政事務局局長徐英偉、立法會主席梁君彥等對三位運動員致以衷心祝賀，林鄭對運動員奪銀感到非常雀躍，指為三人的成就感到驕傲。

港隊晉身硬地滾球BC4級別混合雙人賽決賽，港隊代表梁育榮、劉慧茵奪得銀牌；羽毛球代表朱文佳坐亞望冠。詳情即看:【下一頁】

林鄭月娥說，運動員憑着豐富經驗、精湛技術和團隊合作，在比賽中有傑出發揮，終能勇奪殊榮。她又指，梁育榮至今已在各屆殘奧會為香港贏得6面獎牌，成就非凡，而劉慧茵和黃君恒則是首奪殘奧會獎牌，她和市民都感到非常雀躍，並為他們三人的成就感到驕傲。



另外，民政事務局局長徐英偉亦衷心祝賀三人奪得一面銀牌，指梁育榮、劉慧茵和黃君恒技術發揮出色，並充分展現奮力拼搏的體育精神，為他們超卓表現引以為傲。

立法會主席梁君彥亦代表全體議員致函祝賀三位運動員，並向他們的訓練團隊衷心致謝。梁君彥表示，幾位運動員在連場賽事過關斬將，以小組賽全勝姿態，強勢晉身四強，展現雄厚實力和團隊精神。他們多次在世界級賽事並肩而戰，為港爭光，這次攜手登上殘奧會頒獎台，實至名歸，全港市民引以為榮。他續說指，幾位運動員多年來勇於挑戰自我，這股自強不息的精神令人敬佩。

行會非官守議員召集人陳智思表示，三名運動員實力非凡，在比賽中發揮出色團隊精神，共同為港爭光，為中國香港代表團奪得今屆殘奧會第一面銀牌，梁育榮更是再度在今屆賽事奪得獎牌，實在可喜可賀；行會成員另祝願中國香港代表團再接再厲，在餘下的賽事再創佳績。

▲ 香港運動員梁育榮。（香港殘奧會圖片）

梁育榮是雅典2004殘疾人奧運會硬地滾球混合BC4級雙人賽的金牌得主。三名運動員曾在BISFed 2019首爾硬地滾球亞洲及大洋洲錦標賽混合BC4級雙人賽贏得金牌。

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記者：郭詩詩